Agencias

Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques.

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", ha afirmado en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela. "No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela", ha respondido el mandatario estadounidense.

Trump ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha anunciado un plan para construir buques de guerra para renovar la Armada estadounidense, incluido un nuevo tipo de buque de gran tonelaje.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alexander Isak pasa por quirófano por una doble fractura de tobillo y peroné

Alexander Isak pasa por quirófano

El Nápoles supera al Bolonia y conquista su tercera Supercopa de Italia

El Nápoles supera al Bolonia

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco (EEUU)

Personal de emergencias, policía y la compañía eléctrica trabajan contrarreloj para normalizar la situación en la ciudad, donde el transporte público está suspendido y miles de residentes enfrentan complicaciones por el apagón que afecta distintos barrios y servicios esenciales

Alrededor de 130.000 personas se

Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

Acusaciones cruzadas, amenazas y denuncias de coacción profundizan la tensión en el organismo a cargo de supervisar los resultados de las elecciones hondureñas, mientras persisten retrasos y dudas sobre la transparencia en el conteo de votos

Miembros del órgano electoral de

Venezuela asegura que Irán le ha ofrecido apoyo para enfrentar los ataques de EEUU en el Caribe

Funcionarios de Caracas y Teherán mantienen coordinación estrecha en respuesta a sanciones, bloqueos navales y la reciente incautación de un carguero petrolero, mientras denuncian hostigamiento de Washington y buscan fortalecer acuerdos de protección y asistencia estratégica

Venezuela asegura que Irán le