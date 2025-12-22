Agencias

Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz nueva portavoz

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno.

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa y cubre así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autónomicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

