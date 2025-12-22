Mar Flores reacciona a la demanda de Carlo Costanzia: "¿Tu mes ves nerviosa?"

Las memorias de Mar Flores siguen dando de qué hablar semanas después de su publiación y es que en esta ocasión ha sido uno de los principales perjudicados, Carlo Costanzia, el que ha anunciado medidas legales contra la modelo por lo que comentó sobre su pasado y la relación con su hijo. Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar y la propia Alejandra Rubio ha defendido la decisión de su suegro de demandar a Mar Flores por todo lo que ha dicho.

"La verdad es que es complicado todo" reconocía la propia Mar Flores a su salida de los estudios de televisión ante las cámaras sobre el complicado papel que tiene su hijo Carlo Costanzia y su pareja Alejandra Rubio en este tema. En cuanto a la supuesta demanda que le ha interpuesto el padre de su hijo, deja muy claro que no le preocupa: "¿Tú me ves nerviosa?. Estoy muy tranquila y os deseo muchas felices Navidades a todos, regalar mucha lectura, estar tranquilos y pasar las Navidades en familia y con la gente que queréis, que es lo más importante".

Al igual que su hija, también Terelu Campos se ha pronunciado públicamente sobre este tema asegurando que ella se hubiera 'ahorrado' el capítulo en el que habla de lo que sucedió con su hijo. "Yo no opino de nadie. Yo no puedo opinar de nadie" sentencia Mar Flores demostrando que ella y su consuegra tienen opiniones muy diferentes sobre este tema y que su relación no es del todo cordial.