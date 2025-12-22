Kylian Mbappé, el Real Madrid y una dependencia mayor que con Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé estableció una nueva referencia en el fútbol europeo durante el partido contra el Sevilla FC con su gol número 59 en el año natural, igualando así la mejor marca lograda por Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid en 2013. Según reportó el medio, esta cifra refuerza la magnitud de su influencia actual en el equipo dirigido por Xabi Alonso y marca una diferencia respecto a temporadas históricas del club madrileño, en las que la concentración de goles en un solo futbolista no se había dado con esta intensidad.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Mbappé alcanzó este registro durante la temporada 2025-26 en un contexto muy distinto al que vivió Ronaldo una década atrás. El delantero francés anotó 29 goles oficiales en todas las competiciones disputadas por el Real Madrid hasta la reciente victoria frente al Sevilla, sin contar aún el tanto conseguido en el Mundial de Clubes. Esta cifra representó el 55,7% de los 52 goles convertidos por todo el conjunto blanco durante la presente campaña. En contraste, durante la temporada 2014-15, Cristiano Ronaldo había firmado 32 goles de los 80 que llevaba el equipo para el 22 de diciembre de aquel año, una cuota del 40%, según detalló el medio consultado. Esta proporción revela un nivel de dependencia mayor hacia Mbappé respecto a lo que ocurría con el delantero portugués, máximo goleador histórico del club.

En la UEFA Champions League dicha tendencia se acentúa aún más. Según consignó el medio, el Real Madrid ha marcado 13 goles en la presente edición del torneo continental, de los cuales 9 corresponden a Mbappé, lo que representa cerca del 70% del total. Esa cifra sumó especial relevancia tras el partido disputado en Atenas, donde el delantero francés anotó cuatro goles frente al Olympiacos, reflejando así su peso determinante en la principal competición europea de clubes. Este protagonismo contrasta con lo sucedido el año anterior, cuando el futbolista aún se encontraba en proceso de adaptación y contabilizaba solo 15 tantos hasta diciembre, de acuerdo con datos del mismo medio.

La historia reciente del Real Madrid arroja otros referentes en materia goleadora, pero ninguna dependencia cuantitativa como la actual. El medio explicó que la mejor temporada completa de Ronaldo, la 2014-15, concluyó con 61 goles sobre un total de 161 conseguidos por el equipo, cifra que representó el 37,8% del total. Hoy, el aporte de Mbappé al ataque madridista supera con claridad esa relación, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes dentro del club, según recopiló el medio.

Respecto a la eficacia, Mbappé anota en promedio un gol cada 88 minutos en la liga, una regularidad que no registraba el Real Madrid desde la última campaña de Cristiano Ronaldo antes de su salida, en la temporada 2017-18. Según datos suministrados por el medio, este ritmo de anotaciones confirma al internacional francés como la pieza central del esquema ofensivo implantado por Xabi Alonso en esta etapa.

El propio Mbappé reconoció el significado de igualar la histórica marca de Cristiano Ronaldo. “El récord es increíble. Es mi primer año que hago algo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí”, dijo el delantero a medios del club, en declaraciones recopiladas por la fuente. La afirmación cobra mayor valor en un contexto en el que el Real Madrid siempre contó con grandes figuras ofensivas, pero raramente experimentó una dependencia tan marcada en un solo jugador.

El medio analizó también la repercusión colectiva de esta dinámica. Aunque Mbappé se ha consolidado como el máximo referente ofensivo del grupo dirigido por Xabi Alonso, este rol implica el reto de mantener la producción goleadora durante todo el calendario futbolístico, una exigencia que no solo implica presión deportiva sino también expectativas mediáticas y sociales. El análisis de los números publicados pone de manifiesto que las aspiraciones competitivas del Real Madrid en la actual temporada giran en gran medida en torno al rendimiento del atacante francés.

La transformación experimentada por el Real Madrid tras la llegada de Mbappé se refleja en la cantidad de goles, la efectividad y la proporción de anotaciones respecto a la producción colectiva. Según las fuentes consultadas por el medio, estos factores han generado una comparación inevitable con el ciclo liderado por Cristiano Ronaldo, aunque las estadísticas de la temporada en curso sitúan a Mbappé a la cabeza en términos de impacto y dependencia goleadora.

El repaso a las campañas recientes evidencia que, mientras en otros periodos la producción ofensiva se repartía entre varios jugadores, el Real Madrid de la era Mbappé concentra una parte mayoritaria de sus goles en el delantero francés. De acuerdo a la información publicada, esto configura una realidad que difiere de la de años previos y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo en etapas futuras.