Agencias

El Ibex 35 mantiene los 17.100 puntos pese a caer un 0,27% en la apertura de la semana

Guardar

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una bajada del 0,27%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 17.100 puntos y situarse en los 17.124 hacia las 09.00 horas.

En el terreno empresarial español, hoy se firmará el acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará al menos a 4.539 personas en siete filiales de la teleco, así como la prórroga de los tres convenios que amparan a las sociedades implicadas, tras obtener el respaldo de UGT, CCOO y Sumados-Fetico.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban ArcelorMittal (+1,05%), Repsol (+0,51%), Grifols (+0,5%) y IAG (+0,48%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Iberdrola (-0,82%) y Enagás (-0,79%).

Las principales bolsas europeas arrancaban la jornada con signo mixto. Londres cedía un 0,42%, París retrocedía un 0,17% y Milán bajaba un 0,03%, mientras que Francfort registraba un leve avance del 0,11%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ascendía un 1%, hasta situarse en 61,08 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía también un 1%, hasta los 57,11 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1729 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,322%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La desgarradora despedida de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo a su prometido tras su repentina muerte

Infobae

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín en el cuarto aniversario de su muerte

Durante un evento especial en Madrid, la cantante destacó la importancia de la música y el cariño para afrontar la pérdida, remarcó la emotividad del reencuentro y compartió recuerdos íntimos, urgiendo preservar la memoria y contribución artística del barítono

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos

Las autoridades iraníes anuncian la ejecución de un hombre condenado por espiar para Israel

Según fuentes judiciales, la condena de Aqil Keshavarz se sustentó en pruebas electrónicas, confesión ante el tribunal y presuntos lazos con inteligencia israelí, en un contexto de crecientes sentencias capitales y alarma internacional por la falta de transparencia judicial

Las autoridades iraníes anuncian la

Óscar Pereiro: "Esta Vuelta no la ganará nadie que tenga un mal día"

La estructura renovada de la Vuelta 2026 exige a los corredores mantener un nivel sobresaliente, eliminando oportunidades de recuperación y apostando por un recorrido sin etapas de transición, según el análisis de su embajador Óscar Pereiro

Óscar Pereiro: "Esta Vuelta no

El ex viceministro de Justicia beninés Candide Azannai, imputado por conspiración tras el fallido golpe de Estado

Casi cuarenta sospechosos han sido arrestados tras el intento de derrocamiento el 7 de diciembre según Le Matinal, mientras el proceso judicial, bajo estricta vigilancia estatal, apunta a definir responsabilidades y prevenir futuros levantamientos en Benín

El ex viceministro de Justicia