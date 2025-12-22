El DKR GR Hilux, un coche de primer nivel y adaptado a Isidre Esteve para el Rally Dakar

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) afrontará un nuevo Rally Dakar con un DKR GR Hilux de Toyota, un coche de "primer nivel" para competir en la principal categoría, la Ultimate, y adaptado también a las necesidades del catalán.

Según detalló Repsol en un comunicado, el vehículo alberga un motor 'V6' biturbo y está adaptado a la nueva reglamentación FIA en cuanto a dimensiones. "Sin embargo, una transformación primordial ha sido necesaria para poder embarcar a Arabia: adaptar los mandos para que el piloto del Repsol Toyota Rally Team pueda competir como un piloto más a pesar de su paraplejia", indicó el equipo.

En su vigesimoprimer Dakar, Esteve contará con el coche recién proclamado Campeón del Mundo de Rally-Raids tras sus victorias los Rallys de Sudáfrica, Portugal y Marruecos. Luciendo ahora los colores del Repsol Toyota Rally Team, "esta máquina será un nuevo paso adelante para el piloto de Oliana en cuanto a prestaciones comportamiento y fiabilidad, tal y como pudo evaluar en un test realizado con éxito apenas unos días antes de embarcar el coche hacia Arabia".

"La dirección es muy sensible y funciona realmente bien, lo que se traduce en un comportamiento del coche increíble: corre, tracciona, frena, se aguanta en las curvas y te permite ir mucho más al límite, rodando mucho más rápido y, diría incluso, con mayor seguridad", advirtió entonces el de Oliana.

Previamente al test, el Repsol Toyota Rally Team realizó una adaptación específica del coche a las necesidades del piloto español, integrando soluciones personalizadas por 'Guidosimplex' para facilitar la conducción íntegramente con las manos. En este sentido, el coche cuenta con el acelerador y el freno incorporados en el volante, el primero situado en la parte frontal del mismo para accionarlo con las palmas de las manos y un sistema de frenado en la parte trasera, que acciona con las puntas de los dedos. "Este avance refuerza la relación entre Isidre Esteve y Repsol, que nuevamente servirá como banco de pruebas de los combustibles renovables de Repsol", sentenció la nota.