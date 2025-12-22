Agencias

El DKR GR Hilux, un coche de primer nivel y adaptado a Isidre Esteve para el Rally Dakar

Guardar

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) afrontará un nuevo Rally Dakar con un DKR GR Hilux de Toyota, un coche de "primer nivel" para competir en la principal categoría, la Ultimate, y adaptado también a las necesidades del catalán.

Según detalló Repsol en un comunicado, el vehículo alberga un motor 'V6' biturbo y está adaptado a la nueva reglamentación FIA en cuanto a dimensiones. "Sin embargo, una transformación primordial ha sido necesaria para poder embarcar a Arabia: adaptar los mandos para que el piloto del Repsol Toyota Rally Team pueda competir como un piloto más a pesar de su paraplejia", indicó el equipo.

En su vigesimoprimer Dakar, Esteve contará con el coche recién proclamado Campeón del Mundo de Rally-Raids tras sus victorias los Rallys de Sudáfrica, Portugal y Marruecos. Luciendo ahora los colores del Repsol Toyota Rally Team, "esta máquina será un nuevo paso adelante para el piloto de Oliana en cuanto a prestaciones comportamiento y fiabilidad, tal y como pudo evaluar en un test realizado con éxito apenas unos días antes de embarcar el coche hacia Arabia".

"La dirección es muy sensible y funciona realmente bien, lo que se traduce en un comportamiento del coche increíble: corre, tracciona, frena, se aguanta en las curvas y te permite ir mucho más al límite, rodando mucho más rápido y, diría incluso, con mayor seguridad", advirtió entonces el de Oliana.

Previamente al test, el Repsol Toyota Rally Team realizó una adaptación específica del coche a las necesidades del piloto español, integrando soluciones personalizadas por 'Guidosimplex' para facilitar la conducción íntegramente con las manos. En este sentido, el coche cuenta con el acelerador y el freno incorporados en el volante, el primero situado en la parte frontal del mismo para accionarlo con las palmas de las manos y un sistema de frenado en la parte trasera, que acciona con las puntas de los dedos. "Este avance refuerza la relación entre Isidre Esteve y Repsol, que nuevamente servirá como banco de pruebas de los combustibles renovables de Repsol", sentenció la nota.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

Infobae

Las autoridades de Gaza denuncian seis muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud del enclave reportó seis fallecidos y veinte lesionados producto de bombardeos recientes, en un contexto donde los recuentos oficiales subrayan un aumento constante de víctimas a pesar del cese al fuego anunciado en octubre

Las autoridades de Gaza denuncian

El cineasta canario David Olivera presentará en marzo de 2026 'Cincuenta' en el Instituto Cervantes de Los Ángeles

Un filme que entrelaza memoria, migración y búsqueda personal será exhibido por primera vez en Estados Unidos, proponiendo una mirada introspectiva sobre la identidad y el legado familiar a través del viaje y la exploración de experiencias vitales

El cineasta canario David Olivera

Un portavoz de Clinton dice que el expresidente no tiene nada que ver con la red de tráfico de menores de Epstein

El representante de Bill Clinton sostuvo que publicaciones recientes relacionadas con Jeffrey Epstein buscan desviar la atención del público, negó cualquier vínculo ilícito del exmandatario y cuestionó la motivación política detrás de la difusión de imágenes y documentos

Un portavoz de Clinton dice

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Israel demuele un edificio residencial