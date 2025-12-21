Agencias

Israel anuncia la captura de un miembro de Estado Islámico en el sur de Siria

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de la captura de un supuesto miembro de Estado Islámico en una operación militar en el sur de Siria.

"Fuerzas del 52º Batallón bajo mando de la Brigada Golán completaron una operación nocturna la semana pasada para arrestar a un sospechoso de actividades terroristas de ISIS" (Estado Islámico), ha informado el Ejército israelí en un comunicado.

La operación contó con la colaboración de agentes de campo de la Unidad 504 de los servicios secretos israelíes. "El sospechoso ha sido trasladado para ser interrogado en el país", ha indicado el Ejército, que estaca que durante la operación, se localizaron y confiscaron armas.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del presidente Bashar al Assad tras la ofensiva de las milicias lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani' e incluido hasta entonces por Estados Unidos en su lista de terroristas--, es ahora el presidente del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre de 2024, apenas unas horas después de la caída de Al Assad, y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco. Desde entonces Israel mantiene hasta nueve puestos militares más dentro de territorio sirio en la zona desmilitarizada.

