EEUU destaca las reuniones "productivas y constructivas" sobre Ucrania mantenidas en Miami

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, ha informado este domingo de que los contactos mantenidos los tres últimos días con la delegación ucraniana en Miami (Florida) han sido "productivos y constructivos".

"En los tres últimos días la delegación ucraniana ha mantenido una serie de reuniones productivas y constructivas con los socios estadounidenses y europeos en Florida", ha explicado Witkoff en un mensaje publicado en su cuenta institucional en X.

"También ha habido una reunión constructiva con el formato Estados Unidos-Ucrania centrada en cuatro documentos: desarrollo del plan de 20 puntos, alineación de posturas en un marco multilateral de garantías de seguridad, alineación de posturas sobre un marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania y desarrollo de un plan económico y de prosperidad", ha referido.

La delegación ucraniana incluye al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov, mientras que la delegación estadounidense está formada por Witkoff, el suegro de Trump, Jared Kushner y el enviado de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

En los contactos han participado también "asesores de seguridad nacional europeos clave" para "alinear un enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa", ha destacado Witkoff.

Witkoff ha indicado que "se ha prestado especial atención al debate de plazos y próximos pasos". "La prioridad común es parar las muertes, conseguir una seguridad con garantías y generar las condiciones para la recuperación, estabilidad y prosperidad a largo plazo de Ucrania (...). Ucrania está totalmente dispuesta a lograr una paz justa y sostenible", ha subrayado.

