Colombia anuncia la incautación de 27 toneladas de cocaína, 18 de ellas cerca de Canarias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este domingo de que la Armada colombiana se ha incautado de 27 toneladas de cocaína en operaciones desarrolladas en los dos últimos días.

"En dos días, la Inteligencia de la Armada Nacional logró incautar 27 toneladas de cocaína", ha relatado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

En uno de los operativos han sido recuperadas nueve toneladas de cocaína en varias embarcaciones "en dos rutas, una por el pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y el Salvador". "Y en otra operación cerca de las islas Canarias, con ayuda de la policías de Europa se incautó 18 toneladas", ha indicado.

Para Petro, supone "una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto", mientras que "hay aproximadamente 20 capturados", un mensaje dirigido a Estados Unidos al que Petro reprocha las muertes de civiles, más de un centenar en las últimas semanas, en ataques militares estadounidenses contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

La producción de cocaína en Colombia se disparó un 53 por ciento en 2023 hasta alcanzar las 2.644 toneladas, según la última estadística publicada por la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. El cultivo habría aumentado un 10 por ciento, hasta alcanzar más de 252.928 hectáreas, entre 2022 y 2023.

La mayor parte de la cocaína colombiana acaba en Estados Unidos y Europa a pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó recientemente de que entre el 1 de enero y principios de septiembre de 2025 las incautaciones de cocaína aumentaron un 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior y el número de laboratorios de drogas destruidos, un 21 por ciento. Además, fueron capturados o "abatidos" 3.200 miembros de grupos criminales, lo que supone un aumento del 17 por ciento.

EuropaPress

