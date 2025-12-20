VÍDEO: Los demócratas denuncian que el Gobierno ha publicado los archivos de Esptein de manera parcial y censurados

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado este sábado al Gobierno del presidente Donald Trump de no cumplir con la ley, tras la publicación de parte de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de la que faltan documentos y muchos de los publicados han sido censurados tapando caras en las fotografías y ocultando partes de documentos escritos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

"La ley aprobada por el Congreso exige la divulgación completa de los archivos de Epstein para garantizar una transparencia total. Este conjunto de documentos, con abundantes censuras, publicado hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción del conjunto de pruebas", ha indicado Schumer en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El Departamento de Justicia ha hecho pública este viernes documentación sobre el caso Epstein al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

Sin embargo, varios altos responsables del Partido Demócrata han denunciado un incumplimiento de la ley al no alcanzar los criterios de transparencia establecidos. Asimismo, apenas se encuentran referencias al propio Trump en los archivos lo que ha provocado malestar y sospechas entre las filas demócratas.

"Ahora sabemos que la administración de Trump sigue ocultando archivos", ha indicado el gobernador de California, Gavin Newsom, en un mensaje en el que ha adjuntado la imagen de una búsqueda del nombre de Trump en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein' y en la que no aparece ningún resultado.

MASSIE Y KHANNA EXIGEN LOS DOCUMENTOS SIN CENSURAR

Algunos políticos republicanos como el representante por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley junto con el congresista demócrata Ro Khanna, también han criticado los pasos dados por el Departamento de Justicia.

"Lamentablemente, el documento publicado hoy por (la fiscal general) Pam Bondi y (su adjunto) Todd Blanche no cumple ni con el espíritu ni con la letra de la ley que Donald Trump firmó hace apenas 30 días. Ro Khanna tiene razón", ha sostenido Massie en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Massie y Khanna esgrimen que la ley que impulsan estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.

En septiembre, el Congreso publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

