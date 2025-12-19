Marlaska defiende la labor policial frente a la "rumorología": "Esta semana han señalado a la UDEF, antes fue a la UCO"

Durante el acto de jura de la XXXV promoción de comisarios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó diversas medidas adoptadas por el Ministerio del Interior, incluyendo el máximo histórico de 76.500 agentes en la Policía Nacional, la introducción del DNI móvil y la puesta en funcionamiento del sistema europeo de control de fronteras EES sin registrar incidentes. En ese contexto, abordó cuestionamientos recientes hacia distintas unidades policiales y afirmó la importancia de preservar la profesionalidad y la independencia de las investigaciones que llevan a cabo los cuerpos policiales. Según consignó el medio, esta declaración se produjo ante 23 hombres y siete mujeres que integran la nueva promoción de comisarios, y en un entorno de creciente debate público en torno a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El medio reportó que Grande-Marlaska defendió con firmeza el desempeño de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a lo que denominó como “rumorología interesada”. Señaló que en los últimos días la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha sido objeto de señalamientos, mientras que en otras ocasiones la atención mediática recayó sobre la Unidad Central Operativa (UCO). Aseguró que desde el Ministerio del Interior se constata de manera diaria la dedicación profesional de los agentes y manifestó abiertamente el respaldo institucional a su trabajo.

Durante su intervención, el titular del Interior puntualizó que las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desarrollan bajo la instrucción directa de jueces, garantizando así independencia respecto a presiones externas o cuestionamientos infundados. El medio detalló que Grande-Marlaska animó a los nuevos comisarios a sentir orgullo por su labor y a defenderla ante las prácticas que persiguen desacreditar el servicio público de los cuerpos policiales: “Debéis sentiros orgullosos de un trabajo bien hecho y defenderlo con ahínco frente a quienes practican el ejercicio permanente de descrédito y frente a quienes elevan a verdad lo que solo es rumorología interesada y cuestionan vuestro trabajo impecable y vuestra capacidad de servicio público”, afirmó el ministro según publicó la prensa.

Además, tal como informó el medio, el ministro reconoció el repunte de la ciberdelincuencia, aunque resaltó que España mantiene una de las tasas de criminalidad convencional más bajas a nivel internacional, lo que, en palabras suyas, posiciona al país “entre los más seguros del mundo”. Añadió que a lo largo del año múltiples diputados y senadores han planteado preguntas que, en su opinión, dibujan un panorama de inseguridad en el país que no se corresponde con la realidad constatada por el propio Ministerio del Interior.

Grande-Marlaska también hizo referencia a la situación reciente en el Senado, en la que fue objeto de críticas de sectores de la oposición. En ese contexto, destacó que ha permitido a unidades como la UDEF y la UCO continuar con sus investigaciones sin interferencias políticas. Este tema surgió a raíz de preguntas sobre el supuesto aviso que habría recibido un empresario investigado en el caso de blanqueo vinculado a la aerolínea Plus Ultra, en el que apareció mencionado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A lo largo de su alocución, el ministro puso énfasis en que los cuerpos de seguridad cuentan no solo con recursos históricos en términos de personal, sino también con avances tecnológicos, como la implantación del DNI móvil y la operatividad del sistema EES en las fronteras, herramientas diseñadas para fortalecer la seguridad interna y dar respuesta a los nuevos retos derivados de la transformación digital y los flujos migratorios. El medio subrayó que estas iniciativas han sido implementadas “sin incidentes”, de acuerdo con lo relatado por Grande-Marlaska, lo que a su juicio habla de la capacidad organizativa y técnica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según detalló la prensa, durante las recientes comparecencias públicas y en sede parlamentaria, Grande-Marlaska reiteró la importancia de la labor policial como un elemento fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho, insistiendo en la necesidad de defenderla frente a ataques y desinformaciones que pueden dañar la imagen de los profesionales y la confianza de la ciudadanía. Reiteró que la crítica basada en rumores afecta no solo a los agentes señalados, sino también a la percepción social respecto al conjunto del sistema de seguridad.

La ceremonia sirvió para resaltar el compromiso del Ministerio del Interior con la formación y promoción de nuevos mandos policiales, así como para poner en valor el crecimiento numérico de la plantilla, que según Grande-Marlaska ha alcanzado cifras sin precedentes, alineadas con las demandas sociales en materia de seguridad. En el marco de este evento, el ministro se dirigió tanto a los agentes como al público presente para reiterar el respaldo institucional al trabajo policial y exhortar a preservar la integridad y la dedicación que, según sus palabras, caracterizan al colectivo.

El medio concluyó que la intervención de Grande-Marlaska en el acto de jura no solo buscó reforzar el respaldo gubernamental a los cuerpos policiales frente a críticas externas, sino que también enfatizó la necesidad de combatir la desinformación y fortalecer el reconocimiento público de la labor policial en el contexto actual.