La CNMC acepta los compromisos de Google sobre la remuneración a las editoriales de prensa y agencias de noticias

La posibilidad de que los editores de prensa soliciten remuneración retroactiva desde la entrada en vigor del artículo 129 bis de la ley de propiedad intelectual marca uno de los principales cambios en la regulación de las relaciones entre Google y los medios españoles. Esta modificación responde a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que avaló los compromisos planteados por Google tras una investigación iniciada para determinar posibles prácticas que limitaban la competencia en el sector informativo. Según informó la CNMC, la plataforma digital estadounidense deberá adoptar criterios más claros y equitativos en torno a los acuerdos comerciales con editores y agencias, afectando a la totalidad del sector de la prensa y las agencias de noticias en España.

De acuerdo con la información publicada por la CNMC, Google se compromete a dar mayor transparencia sobre la metodología y los parámetros utilizados para calcular la remuneración de los contenidos de prensa que aparecen en servicios como Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase. La obligación incluye informar con claridad acerca de los ingresos publicitarios relevantes asociados al uso de los contenidos periodísticos, un aspecto que permitirá a las partes conocer de manera precisa la base de los pagos y favorecer negociaciones informadas entre medios y la tecnológica. Estos compromisos, según el organismo estatal, serán obligatorios durante cinco años y podrían renovarse por un periodo igual si así lo determina la CNMC.

La resolución adoptada por la CNMC surge a raíz de una denuncia formalizada por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), que acusaba a Google de imponer condiciones comerciales no equitativas en la negociación para el uso de publicaciones en línea, lo cual motivó el inicio de una investigación en marzo de 2023. El medio CNMC detalló que dicha investigación tenía como objetivo esclarecer si las prácticas de Google, considerando su posición dominante, distorsionaban la competencia y limitaban el acceso de los usuarios a la información producida por los medios nacionales.

Dentro de los compromisos adoptados y que deberán aplicarse a todas las editoriales y agencias, sean o no firmantes de acuerdos previos, Google asume la tarea de definir plazos y fases concretas para la negociación de los mismos. La CNMC explicó que en caso de desacuerdo entre las partes, éstas tendrán acceso a los mecanismos de resolución de conflictos previstos por la legislación española, lo que constituye una nueva garantía para que las negociaciones no queden supeditadas únicamente a la posición o recursos de cada actor involucrado.

Entre las obligaciones incorporadas figura la revisión anual de las condiciones económicas, lo cual permitirá a los editores optar libremente entre una actualización propuesta por Google o el mantenimiento de la remuneración establecida en el acuerdo anterior. Según reportó el medio CNMC, esta fórmula busca ajustar los pagos a las circunstancias cambiantes del mercado, mientras ofrece flexibilidad a las editoriales para decidir sobre la pertinencia de las modificaciones que proponga la tecnológica.

La CNMC especificó que los compromisos aprobados incluyen la obligación de que Google se abstenga de tomar represalias frente a aquellos editores que restrinjan la utilización de sus contenidos o no consigan alcanzar nuevos acuerdos. Hasta la fecha, según el organismo regulador, existían preocupaciones acerca de posibles prácticas restrictivas que limitaban la libertad de los medios para negociar condiciones más justas o decidir sobre el destino de su contenido digital.

La resolución, detalló la CNMC, se adopta mediante el mecanismo denominado “terminación convencional” del expediente, lo que significa que la autoridad no ha declarado infracción ni sancionado económicamente a Google. Sin embargo, los compromisos quedan incorporados como obligaciones formales y tienen a la Dirección de Competencia como responsable de supervisar y garantizar su cumplimiento durante el periodo estipulado. El organismo estatal será también el encargado de adoptar medidas correctivas si detecta incumplimientos, asegurando que la equidad pactada entre la tecnológica y los medios no se vea alterada.

Según declaraciones de Google recogidas por la CNMC, la empresa resaltó que desde hace años desarrolla el programa Extended News Previews (ENP), diseñado para alinearse con la Directiva Europea de derechos de autor. La compañía estadounidense precisó que “somos la única plataforma que gestiona un programa de licencias de esta magnitud y contamos con acuerdos con más de 5.000 publicaciones de prensa en toda la UE, incluyendo más de 350 en España”. De acuerdo con Google, la aceptación de sus compromisos por parte de la autoridad española cierra la investigación y reafirma el modelo de cooperación entre plataformas y medios en el ecosistema digital.

En el comunicado difundido por la CNMC, Google aseguró que no se ha detectado ninguna irregularidad durante el procedimiento y expresó su intención de “seguir comprometidos con las inversiones en productos y programas que ayudan a las personas a acceder a la información y a los editores a encontrar audiencias, también en la era de la IA”.

La resolución de la CNMC, enmarcada en una aplicación rigurosa de la normativa nacional y comunitaria sobre derechos de autor y competencia, busca evitar que la posición tecnológica de grandes plataformas genere ventajas indebidas en detrimento de los medios nacionales. Según el organismo, la finalidad reside en favorecer condiciones homogéneas para todas las editoriales y agencias de noticias, impedir el establecimiento de prácticas anticompetitivas que perjudiquen a quienes acceden a la información y proteger los ingresos de las publicaciones que generan los contenidos consumidos online.

Dentro de su alcance, la decisión afecta tanto a los actores que mantienen acuerdos previos con Google como a aquellos que operan sin pactos formales. El medio CNMC puntualizó que el sistema de remuneración y resolución de conflictos aprobado aspira a equilibrar el acceso de los usuarios a la información informativa en Internet y la protección de los derechos económicos de los titulares de dichas publicaciones.

La Dirección de Competencia, responsable de la supervisión, tendrá la función de vigilar que Google respete cada uno de los compromisos asumidos y, en caso de detectar desviaciones, intervenir para restablecer las condiciones pactadas. Este modelo de control refuerza la posición de los medios nacionales ante una industria digital caracterizada por la concentración y el peso de grandes plataformas tecnológicas en la distribución y monetización de los contenidos informativos.

Según lo recogido por la CNMC, la resolución se integra en el marco de la normativa del sector, que persigue preservar el funcionamiento regular del mercado y evitar cualquier limitación que comprometa los intereses económicos o el pluralismo informativo en España. De este modo, la implementación de criterios estrictos de remuneración, mecanismos claros de resolución de disputas y obligaciones vinculantes representa un cambio relevante en las reglas que rigen la relación entre medios españoles y plataformas tecnológicas en el entorno digital.