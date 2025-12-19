Irán tilda de "profunda aberración moral" las sanciones de EEUU contra dos jueces del TPI

El Gobierno de Irán ha tildado este viernes de "profunda aberración moral" las sanciones impuestas el jueves por Estados Unidos contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel", en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

"Mientras los criminales de guerra y genocidas siguen fugados y perpetrando flagrantes atrocidades y crímenes contra la humanidad, el Departamento de Estado estadounidense intensifica su presión e impone sanciones a los que buscan que estos criminales buscados rindan cuentas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que "esto representa la impunidad en su forma más flagrante y brutal". "Es una profunda aberración moral", ha señalado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el jueves sanciones contra los jueces del TPI Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, antes de afirmar que "estas personas han participado directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre".

Rubio hizo así referencia a la decisión anunciada el lunes por el tribunal rechazando una serie de recursos presentados por Israel contra la investigación abierta sobre su actuación durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por ello, Rubio señaló que "el TPI sigue llevando a cabo acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones". "No toleraremos los abusos de poder del TPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y que someten de forma errónea a estadounidenses e israelíes a la jurisdicción del TPI", zanjó, un paso aplaudido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El TPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, pidió la detención de tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), muertos en el marco de la citada ofensiva del Ejército israelí que ha causado ya más de 70.600 muertes en el enclave palestino.