Guterres describe como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para Gaza

La localización de las personas que siguen desaparecidas en Gaza ha sido presentada como un tema urgente por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al insistir en la necesidad de encontrar tanto a los rehenes que aún permanecen en paradero desconocido como a los restos de quienes han fallecido. En ese contexto, Guterres sostuvo que el avance en el proceso de paz no debe supeditarse a la resolución total de estas desapariciones, enfatizando la relevancia de cumplir tanto con las prioridades humanitarias inmediatas como con el calendario político estipulado en los acuerdos internacionales. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el titular de la ONU reiteró que los compromisos relativos a la convivencia y seguridad en la Franja de Gaza requieren la implementación simultánea de las medidas acordadas y la acción efectiva de todas las partes involucradas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Guterres consideró "esencial" el inicio de la segunda etapa de la propuesta presentada por Estados Unidos para abordar la situación en Gaza. El secretario general hizo un llamado a no buscar pretextos que puedan demorar este paso y recalcó que la primera fase, resultado de un acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), demanda una aplicación íntegra sin excepciones. La primera fase contempló un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Sin embargo, este cese de hostilidades se ha visto afectado por operaciones militares diarias mantenidas por Israel, que justifica sus acciones como parte de una campaña contra fuerzas que califica de "terroristas".

Según lo informado por Europa Press, la primera fase del acuerdo también incluyó la provisión de rehenes, tanto vivos como fallecidos, por parte de Hamás, salvo en el caso de una persona cuyo cadáver aún no se ha recuperado en el enclave. Guterres destacó la importancia de devolver a sus familias los restos de quienes aún están desaparecidos, pero manifestó que esta condición no debe postergarse al avance del proceso negociador ni a la puesta en marcha de la segunda fase establecida en los acuerdos.

Sobre la segunda fase, Europa Press detalló que el plan propuesto por Estados Unidos prevé la formación de una administración provisional a cargo del presidente estadounidense Donald Trump, con la encomienda de monitorear la evolución de la situación local. A esta estructura de gobierno transitoria se sumaría una fuerza internacional de seguridad, en la que, según la información consignada por Europa Press, se espera la participación de representantes de diferentes países. Las responsabilidades de esta coalición incluirían la gestión de la transición política y el resguardo de la población civil, en un contexto marcado por la persistencia de tensiones y el deterioro de la seguridad.

Durante su intervención, Guterres insistió ante Europa Press en que la tarea fundamental reside no solamente en dar curso a la segunda etapa, sino también en asegurar que el alto el fuego pactado realmente tenga efecto y se respete en su totalidad. El líder de Naciones Unidas ha advertido que los ataques y bombardeos, registrados casi a diario en el territorio pese a la entrada en vigor del acuerdo original, han intensificado la gravedad de la situación humanitaria y generado un clima de inestabilidad que obstaculiza los avances políticos.

Conforme a lo señalado por Europa Press, las palabras de Guterres también incluyeron una apelación a la reducción de las tensiones, la apertura del diálogo y el acatamiento estricto del Derecho Internacional en todas las actuaciones relacionadas con el conflicto. El secretario general afirmó que la comunidad internacional mantiene una demanda constante de desescalada y respeto por las normas establecidas, además de subrayar el papel de los compromisos multilaterales para restaurar la normalidad y proteger a los civiles.

Europa Press agregó que la presencia de los rehenes y la dificultad de localizarlos han sido motivo de especial preocupación tanto para las familias afectadas como para los negociadores. Las autoridades han orientado esfuerzos para conseguir avances en la identificación de las personas desaparecidas y en la recuperación de los restos que permanecen sin localizar en Gaza. El cumplimiento efectivo de estos puntos se percibe como un paso necesario para generar confianza entre las partes enfrentadas y permitir el desarrollo de las fases posteriores del acuerdo internacional.

En su balance, Guterres ha insistido, según consignó Europa Press, que el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos son fundamentales para la consolidación del proceso de paz. Ha remarcado que la evolución hacia una administración transitoria y la posible intervención de una fuerza internacional constituyen una oportunidad para fijar nuevas bases de seguridad en Gaza, en espera de que las condiciones permitan el retorno a la normalidad y la reactivación de las estructuras políticas y sociales locales.