Agencias

Guterres describe como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para Gaza

António Guterres urge a avanzar en la nueva etapa del plan internacional respaldado por Washington para frenar la violencia en Gaza, enfatizando la necesidad de respetar compromisos previos y localizar a las personas aún desaparecidas en la zona

Guardar

La localización de las personas que siguen desaparecidas en Gaza ha sido presentada como un tema urgente por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al insistir en la necesidad de encontrar tanto a los rehenes que aún permanecen en paradero desconocido como a los restos de quienes han fallecido. En ese contexto, Guterres sostuvo que el avance en el proceso de paz no debe supeditarse a la resolución total de estas desapariciones, enfatizando la relevancia de cumplir tanto con las prioridades humanitarias inmediatas como con el calendario político estipulado en los acuerdos internacionales. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el titular de la ONU reiteró que los compromisos relativos a la convivencia y seguridad en la Franja de Gaza requieren la implementación simultánea de las medidas acordadas y la acción efectiva de todas las partes involucradas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Guterres consideró "esencial" el inicio de la segunda etapa de la propuesta presentada por Estados Unidos para abordar la situación en Gaza. El secretario general hizo un llamado a no buscar pretextos que puedan demorar este paso y recalcó que la primera fase, resultado de un acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), demanda una aplicación íntegra sin excepciones. La primera fase contempló un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Sin embargo, este cese de hostilidades se ha visto afectado por operaciones militares diarias mantenidas por Israel, que justifica sus acciones como parte de una campaña contra fuerzas que califica de "terroristas".

Según lo informado por Europa Press, la primera fase del acuerdo también incluyó la provisión de rehenes, tanto vivos como fallecidos, por parte de Hamás, salvo en el caso de una persona cuyo cadáver aún no se ha recuperado en el enclave. Guterres destacó la importancia de devolver a sus familias los restos de quienes aún están desaparecidos, pero manifestó que esta condición no debe postergarse al avance del proceso negociador ni a la puesta en marcha de la segunda fase establecida en los acuerdos.

Sobre la segunda fase, Europa Press detalló que el plan propuesto por Estados Unidos prevé la formación de una administración provisional a cargo del presidente estadounidense Donald Trump, con la encomienda de monitorear la evolución de la situación local. A esta estructura de gobierno transitoria se sumaría una fuerza internacional de seguridad, en la que, según la información consignada por Europa Press, se espera la participación de representantes de diferentes países. Las responsabilidades de esta coalición incluirían la gestión de la transición política y el resguardo de la población civil, en un contexto marcado por la persistencia de tensiones y el deterioro de la seguridad.

Durante su intervención, Guterres insistió ante Europa Press en que la tarea fundamental reside no solamente en dar curso a la segunda etapa, sino también en asegurar que el alto el fuego pactado realmente tenga efecto y se respete en su totalidad. El líder de Naciones Unidas ha advertido que los ataques y bombardeos, registrados casi a diario en el territorio pese a la entrada en vigor del acuerdo original, han intensificado la gravedad de la situación humanitaria y generado un clima de inestabilidad que obstaculiza los avances políticos.

Conforme a lo señalado por Europa Press, las palabras de Guterres también incluyeron una apelación a la reducción de las tensiones, la apertura del diálogo y el acatamiento estricto del Derecho Internacional en todas las actuaciones relacionadas con el conflicto. El secretario general afirmó que la comunidad internacional mantiene una demanda constante de desescalada y respeto por las normas establecidas, además de subrayar el papel de los compromisos multilaterales para restaurar la normalidad y proteger a los civiles.

Europa Press agregó que la presencia de los rehenes y la dificultad de localizarlos han sido motivo de especial preocupación tanto para las familias afectadas como para los negociadores. Las autoridades han orientado esfuerzos para conseguir avances en la identificación de las personas desaparecidas y en la recuperación de los restos que permanecen sin localizar en Gaza. El cumplimiento efectivo de estos puntos se percibe como un paso necesario para generar confianza entre las partes enfrentadas y permitir el desarrollo de las fases posteriores del acuerdo internacional.

En su balance, Guterres ha insistido, según consignó Europa Press, que el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos son fundamentales para la consolidación del proceso de paz. Ha remarcado que la evolución hacia una administración transitoria y la posible intervención de una fuerza internacional constituyen una oportunidad para fijar nuevas bases de seguridad en Gaza, en espera de que las condiciones permitan el retorno a la normalidad y la reactivación de las estructuras políticas y sociales locales.

Temas Relacionados

GazaAntónio GuterresNaciones UnidasEstados UnidosIsraelFranja de GazaProceso de pazHamásDonald TrumpAlto el fuegoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El presidente veta la reforma de la ley de nacionalidad tras la declaración de inconstitucionalidad

Tras el rechazo judicial de cambios impulsados por el Gobierno, el jefe de Estado devolvió a la Asamblea los artículos legales debatidos, evitando así su entrada en vigor y dejando a la espera nuevas decisiones sobre derechos de ciudadanía en Portugal

El presidente veta la reforma

EEUU imputa a un investigador chino por introducir de contrabando una muestra de E.coli en el país

El director del FBI alertó sobre la amenaza de materiales patógenos ilegales, tras la acusación contra un ciudadano chino por ingresar bacterias riesgosas a Estados Unidos, en medio de una creciente preocupación por tramas similares recientes

EEUU imputa a un investigador

Siria dice que el levantamiento definitivo de las sanciones de EEUU abre el camino a la "recuperación"

El Poder Ejecutivo expresa gratitud hacia Washington y aplaude el respaldo internacional tras la suspensión de medidas restrictivas, mientras convoca a inversores internacionales y a la diáspora siria para apoyar la modernización tras años de conflicto y aislamiento

Siria dice que el levantamiento

Los sindicatos del Ámbito destacan avances en la negociación del Estatuto Marco tras reunirse este viernes con Sanidad

Representantes sindicales y el Ministerio de Sanidad celebran avances durante sus encuentros recientes para actualizar el marco legal de los trabajadores del sector salud, aunque advierten que la negociación continúa y aún no se descartan movilizaciones del personal

Los sindicatos del Ámbito destacan

La 'troika' internacional lamenta que el acuerdo de paz en Sudán del Sur está siendo un fracaso

Representantes de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega exigen acciones inmediatas ante el deterioro de la estabilidad en Sudán del Sur, advirtiendo sobre un regreso a la violencia y una profunda crisis por corrupción, ausencia de servicios básicos e inacción gubernamental

La 'troika' internacional lamenta que