El Ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra sendas embarcaciones en el Pacífico

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado este jueves dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

"La Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", ha señalado en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El Ejército ha confirmado en el mismo mensaje que han fallecido cinco personas, "tres en el primer buque (atacado) y dos en el segundo" y ha destacado que ninguno de sus efectivos "ha resultado herido".

Como en anteriores ocasiones, ha defendido que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la Inteligencia estadounidense.

El Pentágono ha confirmado la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.