Agencias

El Ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra sendas embarcaciones en el Pacífico

Guardar

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado este jueves dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

"La Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", ha señalado en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El Ejército ha confirmado en el mismo mensaje que han fallecido cinco personas, "tres en el primer buque (atacado) y dos en el segundo" y ha destacado que ninguno de sus efectivos "ha resultado herido".

Como en anteriores ocasiones, ha defendido que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la Inteligencia estadounidense.

El Pentágono ha confirmado la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump llama a la unidad frente al "terrorismo islámico" tras el ataque durante Janucá en la playa de Sídney

El mandatario estadounidense instó a gobiernos de todo el mundo a combatir conjuntamente la amenaza radical tras el ataque mortal en Australia en Janucá, manifestando solidaridad con las víctimas y advirtiendo sobre crecientes actitudes antisemitas en instituciones políticas

Trump llama a la unidad

Muere apuñalada una mujer de 49 años en una vivienda de Madrid

Las autoridades han iniciado una investigación urgente tras hallar el cadáver de una ciudadana con heridas en cuello y espalda en el distrito de Tetuán, mientras la policía inspecciona el entorno buscando esclarecer el contexto y posibles responsables del crimen

Muere apuñalada una mujer de

La Fiscalía solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

La acusación indica que una red habría ofrecido pagos para alterar testimonios clave sobre fondos libios ilícitos destinados a la campaña de Sarkozy, involucrando a su esposa y colaboradores cercanos, según reportes de medios franceses citando fuentes judiciales

La Fiscalía solicita un nuevo

Trump tiene "la personalidad de un alcohólico", dice la jefa de la Casa Blanca

Las declaraciones de Susie Wiles, publicadas por Vanity Fair y recogidas por medios estadounidenses, intensificaron el debate sobre el liderazgo en la presidencia y revelaron tensiones internas, críticas a altos funcionarios y controversias por estrategias en política exterior y migratoria

Trump tiene "la personalidad de

Despega el Ariane 6 con dos satélites Galileo a bordo

Con el inicio de una clave misión europea, dos nuevos dispositivos SAT 33 y SAT 34 atraviesan una fase crítica de pruebas para reforzar los servicios globales de navegación y sincronización básica utilizados por miles de millones de personas y sectores estratégicos

Despega el Ariane 6 con