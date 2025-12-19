Agencias

EEUU retira las sanciones a siete empresas y dos individuos vinculados a Rusia

Guardar

El Departamento del Tesoro estadounidense ha informado de la retirada de las sanciones impuestas contra siete empresas y dos individuos vinculados a Rusia y que habrían estado suministrando productos "restringidos" al país en plena invasión rusa de Ucrania.

Entre las compañías afectadas se encuentran Veles International Limited, Hadlerco Limited, Hi-tech Koneisto International Oy, 365 Days Freight Services Fzco y ETASIS AS, entre otras, según un comunicado del Tesoro. Además, también se han levantado las sanciones impuestas contra el ciudadano ruso Dimitri Bugaenko y la finlandesa Eugenia Dremova.

Estas sanciones habían sido impuestas contra dichas entidades e individuos por "verse envueltos en transacciones significativas relacionadas con la industria militar rusa y facilitar actividades rusas prohibidas", según el documento.

No obstante, el Departamento del Tesoro ha dicho estar preparando un nuevo paquete de sanciones contra el sector energético ruso para "aumentar la presión sobre Moscú" si el presidente ruso, Vladimir Putin, "rechaza un acuerdo de paz en Ucrania".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pakistán prorroga otro mes el cierre de su espacio aéreo a aviones de India

La restricción a las aeronaves relacionadas con Nueva Delhi seguirá al menos hasta el 24 de enero, según notificó la autoridad aeroportuaria, en medio de tensiones bilaterales, disputas territoriales y la falta de avances diplomáticos en la región

Pakistán prorroga otro mes el

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana

El presidente del Gobierno y el titular de la Generalitat pactaron en Madrid la creación de un organismo conjunto para coordinar respuestas a las graves consecuencias de la DANA, integrando a ejecutivos central, autonómico y municipios en la gestión de la reconstrucción

Sánchez se compromete con Pérez

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

Martínez Perza informó en el Senado que el Ministerio de Igualdad presentará en enero un anteproyecto clave sobre violencia vicaria, tras recoger propuestas ciudadanas y expertos, además de abordar problemas en dispositivos de control y recursos judiciales

La delegada del Gobierno contra

Asciende a 48,2 millones de euros la financiación del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, publicado en el BOE

Las familias con menores de 16 años podrán solicitar ayudas de hasta 100 euros en ópticas participantes, presentando receta médica y documentación específica, dentro del programa estatal que facilita acceso a gafas y lentes aprobado por el Ministerio de Sanidad

Asciende a 48,2 millones de

El CIDOB dibuja un 2026 de "aceleración de la reconfiguración global" en la nueva era del trumpismo

El último análisis del CIDOB advierte sobre un entorno internacional dominado por mayor rivalidad entre potencias, tensiones económicas y uso reforzado de la fuerza, mientras Europa afronta desafíos estratégicos y Estados Unidos refuerza medidas coercitivas impulsadas por la tecnología

El CIDOB dibuja un 2026