Al menos seis muertos en un ataque israelí contra una escuela que servía de refugio en Gaza

Al menos seis personas han fallecido en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Israel contra una escuela que servía de refugio para familias desplazadas cerca de un hospital en el este de ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre.

Fuentes locales citadas por el diario 'Filastin' han indicado que además de los fallecidos hay "varios heridos, incluidos niños", como resultado de un bombardeo de artillería en las proximidades del Hospital al Durra, en el barrio de Al Tufá.

Por su parte, la agencia de noticias WAFA ha indicado que el lugar atacado es un colegio perteneciente al Ministerio de Educación que albergaba a decenas de familias desplazadas. También ha señalado que las Fuerzas Armadas israelíes han impedido que los equipos de rescate lleguen a la zona para atender a las víctimas.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el jueves que se han registrado 395 muertos y más de mil heridos desde el inicio del alto el fuego, alcanzado al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 634 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 70.669 muertos y 171.165 heridos, según las autoridades de Gaza.

