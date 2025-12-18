Lula se resigna y dar por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

Lula da Silva relató su intento personal de influir en Emmanuel Macron a través de la esposa del presidente francés, una gestión que refleja la magnitud de los obstáculos políticos en las tratativas entre la Unión Europea y el Mercosur. Según reportó Europa Press, el mandatario brasileño expuso en una conferencia de prensa que los principales escollos para alcanzar la firma del acuerdo comercial provienen de Francia y, según revelación reciente, también de Italia. Lula señaló que, tras numerosos esfuerzos destinados a destrabar la negociación, no mantiene expectativas de concretar el pacto durante la cumbre de Mercosur prevista para el sábado en Paraná, Brasil.

De acuerdo con Europa Press, Lula afirmó que, desde su llegada a la presidencia pro témpore del Mercosur, el bloque sudamericano llevó adelante más concesiones de las inicialmente previstas, con el objetivo de avanzar en el acuerdo. El presidente explicó que la cifra de personas e intereses económicos involucrados resulta de gran magnitud, citando a Europa Press que el acuerdo abarcaría a 722 millones de individuos y podría movilizar recursos por 22 billones de dólares. No obstante, las objeciones persisten, especialmente por parte de Francia, que se mantiene firme en la defensa de su sector agrícola, y por Italia, cuya postura sorprendió al presidente brasileño tras gestos iniciales de apertura.

Durante la misma rueda de prensa, Lula explicó que sostuvo un diálogo personal con Brigitte Macron, la esposa del jefe de Estado francés, como un intento de suavizar la resistencia de Emmanuel Macron al acuerdo birregional. El líder brasileño reconoció que, desde el inicio de las negociaciones, la posición del gobierno francés se mantuvo inflexible, motivada por la preocupación acerca del impacto que el convenio podría generar en los productores agrícolas locales. Según relató Europa Press, Lula manifestó que “los franceses tienen derecho a elegir lo que consideren mejor para ellos”, y opinó que, en el caso de Brasil, el sector agrícola local no resultaría severamente afectado por el tratado.

Respecto de Italia, Lula indicó que la primera ministra Giorgia Meloni le transmitió inicialmente la posibilidad de persuadir a los agricultores italianos para apoyar el acuerdo. Sin embargo, la última postura del gobierno italiano reforzó la barrera contra la firma del pacto, situación que sorprendió al mandatario brasileño por el giro de la posición italiana. Europa Press apuntó que esta resistencia presentada por ambos países europeos bloquea, hasta el momento, el avance hacia la conclusión del histórico tratado.

La disputa cobró una nueva dimensión con la intervención del Parlamento Europeo, que aprobó días antes de la cumbre de Mercosur un paquete legislativo para la protección del sector agropecuario europeo ante la posibilidad de incremento en la competencia derivada de importaciones desde el Mercosur. Ese texto necesita todavía el refrendo del Consejo Europeo, con una votación prevista para la misma semana de la cumbre en Paraná. De no superarse los vetos de Francia e Italia, no sería factible suscribir el acuerdo, según el detalle de Europa Press.

El presidente brasileño, tras describir la situación de virtual parálisis, declaró ante la prensa: “Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada”, reconociendo que el escenario actual no permite anticipar un cambio de rumbo para la firma del acuerdo antes del sábado. Lula agregó que “la esperanza es lo último que se pierde”, aunque admitió abiertamente el estancamiento en las negociaciones. Según Europa Press, el mandatario remarcó que, a pesar de la ausencia de una resolución inmediata, el proceso de diálogo entre los bloques continuará abierto.

La administración brasileña confiaba en cerrar la negociación antes del final de su presidencia temporal al frente del bloque sudamericano. De acuerdo con Europa Press, la estrategia de Brasil consideró el contexto internacional y la disposición manifiesta en etapas previas por parte de otros socios del Mercosur. Sin embargo, la persistencia de las objeciones francesas y el giro inesperado del gobierno de Meloni dificultaron el logro de uno de los tratados económicos de mayor alcance entre regiones en los últimos años.

El reporte de Europa Press indicó que el freno por parte de los estados europeos responde a una combinación de factores sectoriales y políticos. El sector agropecuario de la Unión Europea, particularmente el francés, manifestó una fuerte oposición al considerar que el acuerdo pondría en riesgo su viabilidad económica frente a la competencia sudamericana. Brasil y sus socios, en contraste, adoptaron una postura más flexible para destrabar las discusiones, según explicó el presidente Lula. El acuerdo, insistió, sigue teniendo un peso estratégico para la integración internacional y la cooperación política y económica a escala global.

Europa Press remarcó el peso simbólico de la próxima cumbre de Mercosur en Paraná, que coincidirá con reuniones cruciales del Consejo Europeo. Ambos eventos marcarán un punto de inflexión en la definición del futuro inmediato de las negociaciones. La evolución del proceso dependerá de las decisiones políticas de Francia, Italia y el resto de los miembros clave de la Unión Europea, mientras los países sudamericanos aguardan señales que permitan relanzar o modificar el enfoque hacia una solución que contemple los intereses de ambas regiones.