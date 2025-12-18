Agencias

La policía estudia posible conexión entre tiroteo en Brown y asesinato de profesor en MIT

Nueva York, 18 dic (EFE).- La policía de Estados Unidos investiga posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown el pasado sábado y el asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), según informan este jueves medios estadounidenses.

La cadena CBS News indica que los agentes también han identificado a una persona de interés en el tiroteo, que dejó dos víctimas mortales y ocho heridos, y están en busca del sospechoso.

En los últimos días, la policía ha publicado varios vídeos del presunto tirador, que viste ropa oscura y una mascarilla que oculta su rostro, caminando por una calle cercana al campus universitario.

El tirador se saldó con la vida de dos estudiantes llamados Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

También sigue sin resolverse el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

Loureiro, de 47 años y que desde 2016 enseñaba en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear del MIT, fue hallado el lunes herido de bala y posteriormente trasladado a un hospital, donde falleció la mañana siguiente. EFE

