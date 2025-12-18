Agencias

La actividad de la construcción creció en octubre un 0,9% en la eurozona y un 0,8% en la Unión Europea

La actividad de la construcción en la eurozona creció un 0,9% en octubre tras haberse reducido un 0,6% el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato avanzó un 0,8% frente al descenso previo del 0,1%, según ha informado este jueves Eurostat.

En comparación con octubre del año pasado, la actividad actual de la construcción en la zona euro fue cinco décimas superior. Entre los Veintisiete, la lectura estuvo 1,3 puntos por encima.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de cifras, los mayores aumentos mensuales se registraron en Eslovenia (6%), Alemania (3,3%) y Portugal (3,1%), al tiempo que los principales descensos se observaron en Eslovaquia (-3,7%), Hungría (-2%) y Rumanía (-1,9%).

En comparación interanual, la construcción se anotó las mejoras más destacadas en Eslovenia (36%), Rumanía (13,9%) y Hungría (9,7%). De su lado, las disminuciones más abultadas se dieron en España (-3,6%), Austria (-2%) y Francia (-1,3%).

Los datos para España mostraron en octubre un incremento de la actividad de la construcción del 0,5% mensual frente a una caída en septiembre del 1,5%. Sin embargo, el sector se contrajo un 3,6% interanual.

