EEUU mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, en lo que ha vuelto a enmarcar en su operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico, y que ya se ha cobrado la vida de casi un centenar de personas.

"Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X indicando que el objetivo del ataque era "operado por una organización terrorista designada".

Como viene siendo habitual, ha asegurado que el bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha tenido lugar en "aguas internacionales" y que la embarcación "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Las Fuerzas Armadas han hecho el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirija a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe en los que han muerto 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.

