Von der Leyen urge a los líderes de los 27 a tomar decisiones en la cumbre para financiar a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido este miércoles a los líderes de los 27 a adoptar decisiones para financiar a Ucrania en el marco de la cumbre europea de este jueves, insistiendo en que la Unión Europea debe entrar en una era en la que actúe con más independencia y tome sus propias decisiones en materia de seguridad y defensa.

"Tendremos que decidir qué camino queremos tomar, qué ruta queremos seguir. Pero hay una cosa que está muy, muy clara: tenemos que tomar la decisión de financiar a Ucrania durante los próximos dos años en este Consejo Europeo", ha expuesto en un discurso ante el Parlamento Europeo, a un día de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

De esta forma, la presidenta comunitaria se ha referido al debate sobre los préstamos de reparación con activos rusos congelados en Europa, que dominará la reunión de los líderes del bloque. Von der Leyen no ha entrado en las distintas vías para financiar a Kiev, toda vez utilizar los activos rusos congelados es la opción preferida entre las instituciones comunitarias pero se encuentra con las continuas reticencias de Bélgica, a las que se han sumado Italia, Malta, Bulgaria y República Checa en los últimos días.

Eso sí, ha valorado la decisión de la UE de congelar de forma indefinida los bienes rusos como "un paso muy importante" que "envía un mensaje político muy fuerte" porque se mantendrán inmovilizados hasta que Moscú ponga fin a la guerra.

"Rusia debe pagar debidamente reparaciones a Ucrania por los daños causados. Y con los activos inmovilizados de manera indefinida, esto también tiene que ver con reforzar la capacidad de Ucrania para asegurar una paz real", ha señalado.

LA ERA DE LA INDEPENDENCIA

En su intervención ante el pleno en Estrasburgo, la jefa del Ejecutivo europeo ha hecho referencia a los ataques de Estados Unidos a Europa recogidos en su Estrategia de Seguridad Nacional, apuntando que este documento no es más que el "síntoma de la realidad del mundo actual" en el que tanto Europa como Estados Unidos han perdido peso en el tablero mundial ante el auge de China.

"Esta no es la historia de una economía a un lado u otro del Atlántico. Es la historia del cambio en la economía mundial", ha admitido la política alemana, tras señalar que ahora llega el "momento de independencia" para el continente europeo.

"Nuestra tarea en la cumbre de esta semana es demostrar que estamos centrados en nuestros intereses estratégicos y en nuestras prioridades", ha destacado.

Von der Leyen ha puesto como ejemplo las decisiones adoptadas por Europa tras la invasión de Ucrania para cortar con la energía rusa y reforzar sus defensa, dedicando más gasto a sus Ejércitos y a la producción militar.

"Pero aún nos queda trabajo por hacer. Tenemos que ir más lejos y debemos actuar con rapidez, ya sea por nuestra seguridad, nuestra economía o nuestra democracia", ha remarcado, apuntando que en concreto la UE tiene que seguir dando pasos para garantizar que controla su propia defensa y la seguridad". "La conclusión es simple: Europa debe ser responsable de su propia seguridad. Esto ya no es una opción, es una necesidad", ha concluido.