CORR. Mbappé y Vinícius viajan a Talavera y Sorloth se cae de la lista del Atlético por molestias

El francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Jr no tendrán descanso en la Copa del Rey y forman parte de la lista de convocados del Real Madrid para el choque de este miércoles ante el Talavera CF, mientras que el noruego Alexander Sorloth no viajará finalmente por molestias con el Atlético de Madrid para el duelo ante el Atlético Baleares.

Xabi Alonso deja únicamente en la capital, aparte de los lesionados y de Brahim Díaz que ya está con Marruecos para la Copa de África, al portero belga Thibaut Courtois, a los defensas Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, este por "un proceso febril", según indicó el club, y al centrocampista uruguayo Fede Valverde.

El entrenador madridista mantiene en la lista a jugadores como Mbappé, jugador que acumula muchos minutos, y Vinícius, y cita a jugadores del filial como David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, titular el pasado domingo ante el Deportivo Alavés, Cestero y Thiago Pitarch.

La lista completa es la formada por Lunin, Fran González y Javi Navarro como porteros, Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas como defensas, Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch como centrocampistas, y Vinícius Jr, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono como delanteros.

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tendrá la baja del delantero noruego Alexander Sorloth por "molestias", según informó el club, para la eliminatoria ante el Atlétic Baleares, para las que ha citado al resto de jugadores importantes salvo los lesionados Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente. El portero Salvi Esquivel y el defensa Javier Boñar refuerzan desde el filial

La convocatoria rojiblanca la forman Musso, Oblak y Esquivel como porteros, Ruggeri, Lenglet, Molina, Hancko, Pubill, Galán, Le Normand, Martínez y Boñar como defensas, Gallagher, Cardoso, Koke, Barrios, Simeone y Nico González como centrocampistas, y Griezmann, Almada, Carlos Martín, Julián Álvarez y Raspadori como delanteros.

