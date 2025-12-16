Agencias

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice su jefa de gabinete

Guardar

Washington, 16 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda", afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el oceáno Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas".

"(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

El jefe del Ejecutivo instó a la población a acatar las advertencias oficiales y limitar traslados innecesarios en plena emergencia, ya que el fuerte temporal amenaza con inundaciones y desbordamientos en varias localidades del litoral valenciano y almeriense

Sánchez pide precaución y seguir

Nueva York despierta con la primera nevada de la temporada

La ciudad amaneció cubierta tras una intensa caída de nieve, fenómeno que también afectó Boston y Filadelfia, según el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé bajas temperaturas y advierte sobre la continuidad de los operativos de limpieza vial

Infobae

Mueren al menos siete personas tras un derrumbe en una mina en Zimbabue

Infobae

Machado afirma que para conseguir la "libertad" en Venezuela "hace falta ejercer la fuerza"

Durante una entrevista, la dirigente opositora instó a gobiernos extranjeros a intensificar presiones sobre Nicolás Maduro, rechazó vínculos de la resistencia venezolana con eventuales maniobras militares foráneas y calificó al oficialismo de organización criminal internacional

Machado afirma que para conseguir

Bolaños, sobre el 'caso Salazar': "Podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores"

Bolaños, sobre el 'caso Salazar':