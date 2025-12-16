Temas del día de EFE News Latino del martes 16 de diciembre 2025

EEUU INMIGRACIÓN

Tucson (AZ) - Las redadas están dejando en el limbo a restaurantes como El Taco Giro, un emblemático local mexicano del sur de Arizona que se ha visto obligado a cerrar varios de sus establecimientos tras quedarse sin trabajadores y enfrentar elevados gastos legales luego de un operativo migratorio.

(foto)

EEUU TIKTOK

Washington - Se cumple el cuarto plazo concedido por el presidente Donald Trump a TikTok para que se desligue de su matriz, la china ByteDance, y pueda operar así en territorio estadounidense.

ROB REINER

Los Ángeles.- Se espera que las autoridades brinden más detalles en torno al asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele, que ha conmocionado a Hollywood por lo querida que era la pareja en el ámbito artístico y también político y por la aparente implicación de Nick, uno de los hijos de la pareja y supuesto autor de ambas muertes.

(foto)(video)

OSCAR

Los Ángeles.- La Academia de Hollywood anuncia las 'shortlists' (listas cortas) de los 15 títulos que podrán optar a ser nominados en 10 categorías, entre ellas, cinta internacional, un apartado en el que se han presentado 'Sirat' (España), 'Belén' (Argentina) o 'O agente secreto' (Brasil).

(foto)(video)

EEUU TELEVISIÓN

Los Ángeles - Nuevo destino y un tablero completamente reconfigurado: la exitosa adaptación televisiva de 'Fallout' regresa este martes con una segunda temporada que promete revelar los secretos sepultados bajo el yermo y avivar la tensión de una guerra inminente. Por Mikaela Viqueira (ENVIADA)

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta el 4,6 % en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre, según datos publicados este martes con retraso por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) tras el cierre del Gobierno federal.

Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

Nueva York.- JANE AUSTEN.- La fundación y museo Grolier Club, en Nueva York, se suma a las celebraciones por el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica Jane Austen con una exposición que reúne primeras ediciones manuscritos, reimpresiones e ilustraciones de sus obras. (foto) (video)

