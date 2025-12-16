Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov

Guardar

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Oste han liberado la localidad de Novoplatonovka, en Járkov, como resultado de operaciones activas", sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará más que nunca a la Tierra este viernes 19 de diciembre

Astrónomos de todo el mundo monitorean el inusual objeto 3I/Atlas, cuya trayectoria hiperbólica y origen externo ofrecen pistas valiosas sobre otros sistemas estelares, mientras expertos descartan cualquier amenaza y aclaran rumores sobre posibles orígenes desconocidos

El cometa interestelar 3I/Atlas se

Finlandia dice que Rusia "moverá sus fuerzas" a la frontera con la OTAN si hay un acuerdo de paz en Ucrania

Finlandia dice que Rusia "moverá

Montenegro avanza en la adhesión a la UE con el cierre de cinco capítulos más de negociación

Montenegro avanza en la adhesión

La Yihad Islámica afirma que el adolescente asesinado por Israel era un miliciano

Infobae

Irán critica a Estados Unidos por obstaculizar la tramitación de visados para el Mundial 2026

Las autoridades iraníes acusan a Washington de frenar el acceso de su delegación deportiva y seguidores al torneo internacional, mientras solicitan la intervención de la FIFA y manifiestan preocupación ante posibles restricciones para jugadores clave y representantes

Irán critica a Estados Unidos