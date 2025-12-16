Oliver Laxe lleva al Reina Sofía el proceso creativo de 'Sirat' y recela del Oscar: "No creo que lo logre, la verdad"

El cineasta Oliver Laxe ha presentado este martes en el Museo Reina Sofía su instalación 'Hu. Bailad como si nadie os viera', una muestra que recoge parte del proceso creativo y grabaciones que dieron lugar a la película 'Sirat', cinta seleccionada por España para los Oscar, y que ahora se traslada a tres pantallas en las que aparecen los actores bailando en el desierto, como ocurre en el filme.

"No es una película 'oscary', que es como lo llaman allí. No creo que lo logre, la verdad. Tampoco me proyecto, me ha parecido ya meritorio estar en las quinielas con una película que va muy a contracorriente de estos tiempos de algoritmo", ha afirmado al director precisamente el día en que la Academia de Hollywood da a conoce la 'shortlist'.

El cineasta ha recalcado que no "cree" que vaya a ganar el Oscar, pero admite estar "muy contento" por el viaje que está haciendo la película y por su conexión con el público. "El hecho de que la gente haya hablado tanto, ya sea a los que les gusta como a los que no, para mí es un síntoma de que la película ha hecho bien su trabajo", ha remarcado.

"Estoy muy tranquilo y muy en paz porque he conseguido lo que quería, que era conectar con el público. Ojalá llegue lo más lejos posible porque eso es legitimarme para las siguientes películas y más libertad supondrá", ha destacado.

Sobre su presencia en el museo, ha asegura que "en el fondo" es un artista plástico. "He logrado llevar al cine una manera de sentir las imágenes a través del cuerpo, de lo sensorial, de lo sinestésico y hacerlo hegemónico en el cine, lo cual creo que tiene mérito. Estar aquí es el sueño de cualquier artista", ha afirmado Laxe en la rueda de prensa en el Museo Reina Sofía, que ha tildado de "casa" y de "templo".

La instalación, que se podrá visitar hasta el próximo 20 de abril, ocupa las dos salas del Espacio 1 --que inaugura su nueva programación con esta muestra-- y presenta en primer lugar una pirámide de altavoces, característica del mundo de las 'raves', con la que se busca preparar al cuerpo y a los sentidos antes de la sala principal, en la que hay tres proyecciones que muestran paisajes desérticos bajo el sol, como los de 'Sirat', con algunos de los actores bailando, entre los que destaca el español Sergi López.

"Es una idea muy buena tener una sala donde lenguajes diferentes promiscúen. El arte nace del choque de diferentes sensibilidades y lenguajes artísticos", ha explicado Laxe, que ha precisado que las imágenes de 'HU' surgen de una secuencia que se filma en el desierto y que es una "rave de verdad". "No es el cine que hace que la realidad se adapte, sino que es el cine el que se adapta a una realidad", ha apuntado.

El cineasta ha elogiado el arte plástico, que conoció al infiltrarse en Bellas Artes en sus años de universidad, y ha compartido que su sensibilidad es "muy espacial", al igual que la de los "arquitectos o escultores", pero que se decantó por el cine porque "es alta cultura mezclada con cultura popular".

"Llevo años explorando y experimentando estas comunidades alternativas y viendo lo que tienen de sagrado, el ceremonial del baile, la relación con la herida, como un terapéutico para conectar con tu fuerza, con tu fragilidad, con tu herida", ha asegurado.

Junto a las imágenes de los actores bailando en una rave, Laxe ha añadido otras escenas que grabó en Irán hace diez años. "Es un país que me atrae mucho por su cultura. Son 5.000 años de excelencia en ese país y estuve filmando templos musulmanes o mezquitas", ha destacado.

La proyección dura aproximadamente 15 minutos y se reproduce en bucle acompañada del sonido que se despliega en varias capas entre los dos espacios de la exposición.

PROGRAMA DE CINE

La muestra se acompaña de un programa en el Cine del Museo Reina Sofía que incluye una retrospectiva de la filmografía de Laxe y una carta blanca con cuatro películas escogidas por el cineasta, a partir de finales de enero de 2026.

En la retrospectiva se podrán ver los cortometrajes del cineasta como sus cuatro largometrajes: 'Todos vosotros sois capitanes' (2010); 'Mimosas' (2016), 'Lo que arde' (2019) y 'Sirat' (2025). Según el Reina Sofía, la poética fílmica de Laxe se caracteriza por una profunda espiritualidad, una mirada contemplativa y una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado.

Sus películas, según la pinacoteca, exploran estados del alma, silencios, gestos mínimos y tensiones interiores dentro de una tradición cinematográfica que aúna misticismo y 'slow cinema'.

Esta retrospectiva se acompaña de una carta blanca a Laxe, que ha programa cuatro películas para dialogar con su filmografía: 'Highway' (1999), de Sergei Dvortsevoy; 'La isla desnuda' (1960), de Kaneto Shindo; 'Las estaciones' (1975), de Artavazd Peleshyan; y 'Tras-os-montes (1976), de Antònio Reis y Margarida Cordeiro.

PRÓXIMOS PROYECTOS

En un plano más individual, Laxe ha reconocido que está empezando a sentir su siguiente película y ha desvelado que le gustaría escribir sobre 'Sirat' y las dudas que ha tenido en torno al proyecto.

"Hay un material fotográfico que se ha filmado durante el rodaje y me gustaría mucho escribir sobre ello. Me gustaría hablar sobre esas dudas que he tenido porque me gusta escribir", ha manifestado.