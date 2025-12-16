La presidenta de Honduras denuncia un "golpe" contra su Gobierno tras la liberación de Juan Orlando Hernández

Según la información difundida por las autoridades y consignada por medios como Europa Press, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expuso en un comunicado que cuenta con datos verificables provenientes de Inteligencia que le alertan sobre los planes de Juan Orlando Hernández. El expresidente, recientemente indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump tras haber sido sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, estaría preparando su retorno a territorio hondureño. De acuerdo con lo señalado por Castro, Hernández pretende proclamar al ganador de las elecciones presidenciales, en un contexto en el que el país aún no tiene confirmados resultados oficiales tras los comicios celebrados el 30 de noviembre.

De acuerdo con Europa Press, en su mensaje, la mandataria atribuyó a Juan Orlando Hernández el diseño de una “agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra el Gobierno”, en medio de un escenario de incertidumbre electoral. Castro solicitó la movilización de la ciudadanía, colectivos sociales, agrupaciones de base y militantes, instando a una concentración pacífica, pero urgente, en la capital Tegucigalpa. El propósito, según destacó en su pronunciamiento, radica en la defensa del mandato popular y en el rechazo a cualquier movimiento tendiente a desestabilizar la institucionalidad del país.

Los datos oficiales dados a conocer sobre el escrutinio desarrollado hasta el momento muestran a Nasry Asfura, representante del Partido Nacional y identificado con la ultraderecha, ocupando la primera posición con el 40,52 por ciento de los votos. El competidor más cercano, Salvador Nasralla del Partido Liberal, contaba hasta el 99,4 por ciento del recuento con el 39,20 por ciento. Estos resultados, sin confirmarse plenamente, mantienen un ambiente de alta tensión política en Honduras, detalló Europa Press.

Mientras tanto, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo referencia a la existencia de demoras y fallos técnicos durante el proceso electoral. Según consignó Europa Press, la OEA descartó la existencia de fraude o manipulación sistemática, remarcando que las irregularidades informáticas detectadas no representan automáticamente una acción dolosa. Asimismo, destacaron que las actas físicas permanecen bajo la custodia de las autoridades competentes.

En sus declaraciones, Xiomara Castro enfatizó que su denuncia obedece a una “responsabilidad histórica”, al considerar que los acontecimientos estarían encaminados a vulnerar el proceso democrático hondureño justo cuando la ciudadanía espera definiciones oficiales. El llamado de la presidenta se centró en la vigilancia activa del proceso, tanto por parte de la población como de la comunidad internacional, en un esfuerzo por evitar que acciones desestabilizadoras afecten la transición y el reconocimiento de los resultados electorales.

Europa Press puntualizó que los antecedentes del expresidente Hernández y su excarcelación en Estados Unidos han generado alarma en diferentes sectores políticos y sociales de Honduras. El potencial retorno de Hernández al país, tras recibir un perdón presidencial pese a su condena por delitos de narcotráfico, contribuye a la percepción de amenaza sobre la estabilidad institucional en un momento especialmente sensible en términos políticos.

El contexto electoral, marcado por una competencia cerrada entre dos principales fuerzas políticas y una demora en la definición de resultados, ha dado lugar a una proliferación de advertencias y llamados a la prudencia, tanto desde el gobierno como de organismos internacionales. Diversos actores han insistido, según reportó Europa Press, en la necesidad de que el recuento y la confirmación final de los comicios se realicen bajo estrictos parámetros de transparencia y legalidad.

En lo referente a la respuesta social, la convocatoria al pueblo planteada por Xiomara Castro fue enmarcada en la necesidad de mantener la paz y evitar situaciones que deriven en enfrentamientos o desórdenes. La presidenta subrayó que la concentración debía hacerse de forma “consciente y pacífica”, con el objetivo de exhibir ante la comunidad internacional el compromiso del país con la democracia y la institucionalidad.

El proceso electoral hondureño y sus circunstancias excepcionales siguen captando la atención de actores internacionales y de la opinión pública nacional, quienes permanecen a la espera de avances en la verificación y validación de los resultados. Europa Press destacó que mientras persista la incertidumbre y se mantengan en el aire las sospechas de maniobras políticas, el llamado a la vigilancia y el respaldo social permanece como una de las estrategias centrales impulsadas desde el Ejecutivo.

Las declaraciones y acciones derivadas de la libertad de Juan Orlando Hernández, junto a la acusación de un intento de golpe de Estado, han dejado en el ambiente una sensación de alerta y han colocado al país frente a una encrucijada institucional. La evolución de la situación política y la actuación de los principales protagonistas definirán en los próximos días el destino de la gobernabilidad y la democracia hondureña, según la cobertura de Europa Press.