La Bolsa española pierde el 0,7 % y desciende de los 17.000 puntos al recoger beneficios

Madrid, 16 dic (EFE).- La Bolsa española bajó este martes el 0,7 % y perdió el nivel de 17.000 puntos por la recogida de beneficios tras el máximo histórico del lunes, así como por el descenso de los grandes valores, las plazas europeas y Wall Street.

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ha cedido 119,5 puntos, ese 0,7 %, hasta 16.921,9 puntos. En el año acumula unas ganancias del 45,94 %.

La Bolsa española apostaba en esta sesión por la recogida de beneficios tras el máximo histórico alcanzado en la víspera y mientras Wall Street perdía el 0,5 % y bajaban los grandes valores y las plazas europeas. El barril de petróleo Brent se abarataba el 2,53 y se cambiaba a 59,03 dólares, precios no vistos desde mayo.

Todos los grandes valores bajaron: Telefónica, que pagará dividendo próximamente, el 4,82 % (segunda mayor caída del IBEX); Repsol el 2,84 % (cuarta), BBVA el 1,3 %, Iberdrola el 0,75 %, Banco Santander el 0,57 % e Inditex el 0,07 %. EFE

