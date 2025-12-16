Agencias

Gerard Piqué, de su actual relación con Shakira a sus hijos cantando junto a su madre

En los últimos días, los hijos de Shakira y Gerard Piqué se han convertido en protagonistas inesperados gracias a su sorprendente aparición sobre el escenario junto a su madre. Los pequeños, que han demostrado que disfrutan cantando y compartiendo momentos musicales con la artista, se desenvolvieron con naturalidad durante la actuación, alimentando las especulaciones sobre si en un futuro podrían seguir los pasos de ella en el mundo del espectáculo. Por ahora, sin embargo, sigue siendo una incógnita si se decantarán por la música, como su madre, o por el deporte, como su padre.

En este contexto marcado por el interés mediático en la faceta más artística de los niños y por los rumores de un posible acercamiento entre sus progenitores, cada gesto público de la expareja genera expectación. Mientras Shakira muestra la complicidad con sus hijos sobre el escenario, la atención también se dirige hacia la reacción de Gerard Piqué ante esta exposición pública.

Es por ello que el exfutbolista ha evitado pronunciarse sobre la actuación de sus hijos junto a su expareja en uno de sus conciertos. Tampoco ha querido comentar cómo es la actual relación que mantiene con la cantante colombiana, tras las últimas informaciones que hablan de un acercamiento entre ellos.

En su última aparición público, Piqué se ha dado un baño de fans en pleno centro de Barcelona, ignorando las preguntas sobre la actuación de sus hijos con Shakira. A pesar del ambiente distendido y de las preguntas, el empresario ha optado por mantener un perfil bajo, limitándose a sonreír y avanzar entre la multitud.

