El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo ataque contra Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos una persona ha muerto este martes en un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra un vehículo en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de noviembre de 2024, un acuerdo alcanzado tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que el muerto era el único ocupante de un vehículo que circulaba por los alrededores de la localidad de Majayún, sin que hasta ahora haya trascendido su identidad, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Por su parte, Israel ha confirmado que ha llevado a cabo el ataque contra un "terrorista de Hezbolá" y ha agregado que también ha lanzado un segundo bombardeo contra otro presunto miembro del grupo en Sablin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas a causa de este incidente.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

