Temas del día de EFE News Latino del lunes 15 de diciembre 2025

ROB REINER

Los Ángeles - La muerte del actor y activista político Rob Reiner y su esposa, quienes aparentemente fueron asesinados, ha conmocionado al mundo del espectáculo, que pierde al también productor y director detrás de filmes como 'Stand By Me', 'The Princess Bride', 'When Harry Met Sally...' o "A Few Good Men'.

HONDURAS ELECCIONES

Washington - El Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria para recibir información sobre las elecciones de Honduras del pasado 30 de noviembre por parte del Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

EEUU TIROTEO

Nueva York - Las autoridades continúan investigando el tiroteo ocurrido durante el fin de semana en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, que dejó al menos dos personas muertas y varios heridos, mientras la policía busca al sospechoso que logró huir del campus.

EEUU JUSTICIA

Nueva York - El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, comparece en su segunda audiencia ante un tribunal federal de Nueva York donde en septiembre ya se declaró inocente de los cargos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, entre otros, que se le imputan.

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

San Juan.- RAFAEL ITHIER.- El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, es recordado con una misa tras su fallecimiento a sus 99 años el pasado 6 de diciembre. Catedral de San Juan. (foto) (video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La casa de subastas Sotheby's alberga en Nueva York hasta el 21 de diciembre la exposición 'Iconos', un recorrido por algunas de las piezas más caras jamás vendidas por la entidad.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.