Sheinbaum advierte de “momento de reflexión” para el progresismo tras elecciones de Chile

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes las “elecciones democráticas” en Chile, en las que triunfó el ultraderechista José Antonio Kast, aunque advirtió que es un “momento de reflexión” para los movimientos progresistas en América Latina.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo”, manifestó la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum afirmó que la reciente tendencia de votación hacia los partidos de ultraderecha en América Latina no ocurrirá en México debido al apoyo a su Gobierno, que es del 70 %, además de que “hay resultados, como la disminución de la pobreza y de las desigualdades”.

Sobre el triunfo Kast que contó con un amplio margen de casi 20 puntos y la derrota de la izquierdista Jeannette Jara, Sheinbaum dijo que prefiere que haya “más gobiernos cercanos al pueblo”, pero que respeta la decisión del pueblo chileno.

“Evidentemente, nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, el pueblo de Chile eligió quién quiere que lo gobierne”, destacó la mandataria mexicana.

Kast, fundador del Partido Republicano, ganó el domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013. EFE

