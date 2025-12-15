Secuestradas más de 15 personas en un nuevo ataque contra una iglesia evangélica en Nigeria

Alrededor de 15 personas han sido secuestradas en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una iglesia evangélica situada en el estado nigeriano de Kogi (centro), en medio del aumento de este tipo de incidentes, achacados a bandas criminales que reclaman posteriormente el pago de rescates para financiar sus actividades.

Fuentes locales citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' han señalado que los asaltantes irrumpieron el domingo en la First Evangelical Church Winning All (ECWA) en Ayetoro Koro durante una misa, sin que las autoridades de Nigeria hayan dado por ahora un balance oficial de víctimas y secuestrados.

El incidente es el segundo que tiene lugar en esta zona del país durante las últimas semanas, después de que personas armadas secuestraran el 30 de octubre a un clérigo y trece de sus fieles en un ataque contra una iglesia en Ejiba, también situada en Kogi, tras lo que reclamaron el pago de un rescate para proceder a su liberación.

El noreste de Nigeria ha sido durante años el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del país africano --en ocasiones vinculadas a los raptos para obtener el pago de rescates--, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.