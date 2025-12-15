Agencias

Sánchez felicita a José Antonio Kast por su victoria en Chile

Madrid, 15 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile.

"Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", escribió Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo destacó que Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que, asegura, seguirá trabajando y profundizando en su relación.

Un compromiso que reiteró el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que en un comunicado felicitó a Kast y expresó la voluntad del Ejecutivo de trabajar de forma estrecha con su gobierno para seguir fortaleciendo la amistad de ambos pueblos y la relación estratégica de los dos países en beneficio de sus ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia en 1990. EFE

