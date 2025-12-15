Rubio, Milei y Lula encabezan las felicitaciones a Kast por su triunfo en Chile

Redacción América, 14 dic (EFE).- Gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y además expresó su disposición a trabajar estrechamente con la futura Administración chilena.

En América Latina, el presidente argentino, Javier Milei, manifestó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su “amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

La Cancillería argentina destacó la voluntad del mandatario electo de profundizar la relación bilateral.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

En cambio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” tras la victoria del ultraderechista Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Además, indicó que "el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet".

Desde Ecuador, Daniel Noboa afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y manifestó su interés en reforzar el trabajo conjunto.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que el resultado envía “un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, además de representar “una oportunidad histórica” para construir una relación de respeto, amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su deseo de trabajar juntos para “fortalecer aún más la amistad y la cooperación” entre ambos países.

Mientras, el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al pueblo chileno y celebró la victoria de Kast al afirmar que espera que puedan "fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile".

Asimismo, el Gobierno de Panamá le auguró a Kast que alcance sus objetivos “en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”.

Su homólogo de Guatemala felicitó a Kast y al pueblo chileno por la “exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado”, y reiteró su compromiso de trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de ambos países y de la región latinoamericana.

Entre los exmandatarios, el colombiano Iván Duque deseó éxito a Kast en la tarea de promover un diálogo amplio que fortalezca la seguridad y el progreso con respeto institucional.

También desde Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga celebró la victoria del ultraderechista chileno y destacó que la región cuente con su liderazgo en la “lucha por la democracia y la libertad”, mientras que la expresidenta interina Jeanine Áñez saludó al pueblo chileno por la “ejemplar jornada democrática” y envió a Kast sus “más sinceras felicitaciones”.

Mientras que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso subrayó que el liderazgo de Kast fortalecerá una cooperación “firme y estratégica”.

Desde Europa, el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, celebró la victoria de Kast y destacó su afinidad ideológica.

Kast ganó la segunda vuelta presidencial con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % del escrutinio completado. EFE

