Agencias

Rob Reiner y su mujer, degollados en su domicilio con un hijo como principal sospechoso

Guardar

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- El director de cine estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Encontró sus cuerpos una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989, el mismo año en que el director estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

Nick, el que está en el punto de mira, había tenido problemas de adicción en el pasado y llegó a vivir en la calle. Participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto que, tras lograr escapar de un centro de rehabilitación, regresa a casa.

La Policía investiga lo sucedido como un presunto homicidio. En su primera comparecencia de prensa, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que todavía no había nadie detenido y que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

El autor de clásicos como 'Stand By Me' (1986), 'The Princess Bride' (1987), 'Misery' (1990), 'A Few Good Men' (1992) no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero sus filmes trascendieron a su propio nombre.

Su debut en la gran pantalla fue 'This is Spinal Tap' (1984), un 'mockumentary' con el que el cineasta puso de moda ese género que recurre a un estilo documental para contar una historia de ficción. En su caso, la de una banda de música británica, uno de cuyos miembros era el propio cineasta.

Reiner atesoraba también una carrera como actor y participó en películas como 'The Wolf of Wall Street' (2013), de Martin Scorsese, o la serie 'All in the Family' (1971-1979). Por su trabajo en esta última ganó dos Emmy, en 1974 y 1978, a mejor actor de reparto en una comedia.

Nacido en el Bronx (Nueva York) el 6 de marzo de 1947, era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, y la también actriz Estelle Reiner.

Su muerte ha conmocionado tanto al mundo de las artes como al de la política. La familia ha dicho en un comunicado tener el corazón roto por esta pérdida repentina, y actores que trabajaron con él como Kathy Bates -protagonista de 'Misery'- y John Cusack -'The Sue Thing'- también han afirmado estar devastados o en shock.

Cary Elwes, que protagonizó con Robin Wright 'The Princess Bride' publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de las dos sillas que el director y él utilizaron durante el rodaje, junto al mensaje "Sin palabras". Y su compañero de reparto Christopher Guest, dijo estar desolado.

Su colega Joe Russo, responsable de los dos últimos largometrajes de los Avengers, hizo un juego de palabras con el título de uno los filmes de Reiner y lamentó la pérdida "de uno de los pocos hombres buenos", además de apuntar que se ha ido "uno de los mejores cineastas de todos los tiempos".

Mientras que el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y su mujer, Michelle, señalaron estar "desconsolados" y apuntaron en X que sus logros en el cine y televisión brindaron algunas de las historias más preciadas en la pantalla. Y para la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris (2021-2025), su carrera ha llegado a generaciones de estadounidenses.

Reiner, según el también cineasta Paul Feig ('Bridesmaids'), era "un verdadero titán visionario": "Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor", dijo en X resumiendo la opinión de muchos. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los talibán lanzan una nueva campaña de vacunación contra la polio en Kabul y otras provincias de Afganistán

Tras la detección de nuevos casos, el Ministerio de Sanidad de Afganistán impulsa una iniciativa nacional orientada a proteger a menores y detener la transmisión de poliomielitis, con ayuda de organismos internacionales y pese a la resistencia social

Los talibán lanzan una nueva

Una investigación concluye que Yoon Suk Yeol impuso la ley marcial en 2024 para mantenerse en el poder

El fiscal especial Cho Eun Suk reveló que el exmandatario surcoreano planeó durante meses la intervención militar y buscó manipular tensiones regionales como parte de una estrategia para asegurar la autoridad absoluta y reprimir a adversarios

Una investigación concluye que Yoon

La UE sanciona a un expresidente de Haití y otros políticos por su vínculos con bandas criminales

Las medidas del bloque comunitario afectan a figuras cercanas al poder en Haití por proveer armas y recursos a agrupaciones armadas, agravando así la inestabilidad, la inseguridad y el sufrimiento de la población ante una crisis humanitaria creciente

La UE sanciona a un

Las autoridades siguen buscando al autor del tiroteo en la Universidad de Brown

Infobae

Carmen Borrego sale en defensa de su hijo tras sus palabras sobre Alejandra Rubio

Carmen Borrego rechaza que su hijo haya generado una crisis familiar, destaca su apoyo incondicional y reclama que las diferencias con Alejandra Rubio no se conviertan en polémica pública, insistiendo en su voluntad de solucionar el distanciamiento familiar

Carmen Borrego sale en defensa