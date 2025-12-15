Agencias

Regresa 'Avatar', dispuesta a romper la taquilla, la cita imprescindible de la semana

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- La cultura tiene una cita imprescindible esta semana con el estreno de la nueva entrega de 'Avatar', que llega a los cines de todo el mundo, pero hay otras fechas importantes, como la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen.

Sam Worthington y Zoe Saldaña repiten como Sully y Neytiri en la tercera entrega de 'Avatar', en la que aparecen nuevos personajes, como la malísima Varang (Oona Chaplin) y en la que la tribu de los Na'vi vuelven a estar amenazados por los humanos. James Cameron busca reeditar el éxito de las dos primeras películas: la original de 2009 que es la más taquillera de la historia del cine, con 2.923 millones de dólares, y la de 2019, 'The Way of Water', en tercera posición, con 2.343 millones. 'Fire and Ash' se estrena en todo el mundo entre el miércoles y el viernes de esta semana.

Este martes 16 la Academia de Hollywood anuncia las shortlists (listas cortas) en diez categorías, entre ellas, cinta internacional. Se elegirán 15 títulos de cada apartado, de donde saldrán, ya en enero, las cinco nominadas. En el caso de las películas extranjeras y tras las recientes candidaturas de los Globos de Oro, se espera que entren títulos como 'Sirat' (España), 'The Secret Agent' (Brasil), 'Sentimental Value' (Noruega), 'It Was Just an Accident' (Francia) o 'The Voice of Hind Rajab' (Túnez), lista en la que además podrían estar otras como 'Belén' (Argentina), 'No Other Choice' (Corea del Sur) o 'Jeunes mères' (Bélgica).

También este martes se conmemoran los 250 años del nacimiento de la novelista británica Jane Austen (1775-1817), una adelantada a su tiempo, que estaba en contra del matrimonio y a favor de la educación de las niñas. Una buena ocasión para descubrir la vida de la autora de obras como 'Sense and Sensibility', 'Pride and Prejudice', 'Emma' o 'Persuasion', una pionera de la novela moderna, que introdujo la naturalidad en las historias que contaba y en las que los personajes femeninos eran fuertes e independientes.

Lily Collins regresa como Emily Cooper en la quinta temporada de esta serie que destila glamour y que es una de las más populares de Netflix. Será el jueves cuando los fans podrán disfrutar de los diez nuevos episodios, que traslada su acción a Roma, donde Emily es la nueva responsable de la oficina en esta ciudad de la Agence Grateau. Continuará con su relación con Marcello (Eugenio Franceschini), que ya apareció en la temporada anterior y se enfrentará a nuevos desafíos, siempre con un punto de humor y, por supuesto, con un vestuario de escándalo. EFE

EFE

