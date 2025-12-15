Agencias

Petro advierte que "vienen vientos de la muerte" tras el triunfo de Kast en Chile

Bogotá, 14 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que en América "vienen los vientos de la muerte" tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto".

"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1931 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas a Kast, agregó: "Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere".

Kast, de 59 años, venció este domingo por amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales de Chile.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Su triunfo coloca a Chile, junto con la Argentina de Javier Milei, en el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con otros Gobiernos como el del salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o Santiago Peña en Paraguay. EFE

