Agencias

Perú declara alerta epidemiológica en previsión de la variante K de influenza y sarampión

Guardar

Lima, 14 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú declararon este domingo la alerta epidemiológica a nivel nacional en previsión del probable ingreso al país de enfermedades como la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El ministerio señaló en un comunicado que esta medida se ha tomado ante el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

"Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país", explicó.

La medida dispone acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el objetivo de garantizar "una respuesta oportuna del sistema sanitario".

En ese sentido, se recomendó a la población estar al día en su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.

El Minsa ya informó el pasado jueves que había activado sus protocolos de vigilancia ante el riesgo "de leve a moderado" de casos de la influenza A H3N2 subtipo K en el país, a pesar de que esta variante aún no ha sido identificada en Sudamérica.

El ministerio aclaró que este virus circula en el hemisferio norte por la temporada invernal y que el clima cálido de Sudamérica "limita su propagación masiva".

Añadió que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subtipo, aunque recomendó a las personas que retornen de Europa o Estados Unidos que estén alertas ante eventuales síntomas respiratorios.

Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado que los casos se han presentado en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese a acuerdo anunciado por Trump

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia

Camboya acusa a Tailandia de nuevos ataques a pesar del anuncio de alto el fuego de Trump

Más de veinte fallecidos y medio millón de desplazados reflejan la crítica situación en la frontera, mientras persisten ofensivas militares con artillería pesada, pese a recientes promesas internacionales de un cese de hostilidades impulsado por Washington y líderes regionales

Camboya acusa a Tailandia de

Imputadas seis personas en Polonia por las agresiones a los aficionados del Rayo Vallecano

Las autoridades polacas intensifican las pesquisas tras el ataque contra hinchas españoles, detienen a diez sospechosos e imputan a seis por el violento asalto en la autopista S8, mientras familiares y diplomáticos exigen máxima protección a los afectados

Imputadas seis personas en Polonia

Al menos un ciudadano ruso muerto tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov (Rusia)

Equipos de emergencia mantienen operativo especial en áreas consideradas vulnerables, mientras autoridades locales fortalecen protocolos e instan a la población a permanecer alerta tras el reciente ataque con drones y el aumento de hostilidades en la región fronteriza rusa

Al menos un ciudadano ruso

Honduras denuncia ante la ONU, la OEA y la CELAC la injerencia de Trump en las presidenciales de noviembre

La gestión de Xiomara Castro elevó formalmente a organismos multilaterales acusaciones sobre amenazas externas, presiones de grupos criminales y fallos tecnológicos que, según el Ejecutivo, ponen en duda la legitimidad de los comicios y la soberanía del país

Honduras denuncia ante la ONU,