Netanyahu se reúne con el enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack

Jerusalén, 15 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes en Jerusalén con el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, Tom Barrack, según un comunicado oficial de su oficina.

La reunión tuvo lugar en la oficina de Netanyahu en Jerusalén y contó también con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar; el jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich; el secretario militar, Roman Gofman; el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Hackabee; y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

Además, se prevé que Netanyahu se reúna en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre.

El mandatario israelí comunicó hace dos semanas que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 393 muertes de gazatíes desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel -que controla ahora más de un 50 % de Gaza-, entre otros puntos.

La última conversación entre Netanyahu y Trump que se ha hecho pública fue justamente la mencionada, hace dos semanas, por vía telefónica y minutos después de que el presidente estadounidense publicara en sus redes que Israel debía apostar por un "diálogo firme y de verdad" con Siria. EFE

