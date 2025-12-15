Agencias

Merz recibirá este lunes a Zelenski en Berlín para abordar el proceso de paz junto a líderes europeos

Guardar

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibirá este lunes en Berlín al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para una reunión en la que se abordará el proceso de conversaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentro que contará con presencia de líderes de la Unión Europea (UE) y de las instituciones europeas.

"El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones económicas germano-ucranianas y un intercambio sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania", ha apuntado la cancillería a través de un comunicado.

Asimismo, ha manifestado que, posteriormente, "numerosos jefes de Estado y de gobierno europeos, así como los máximos representantes de la UE y la OTAN, participarán en las conversaciones".

Fuentes europeas han confirmado la cita a Europa Press y han señalado que en la misma estará presente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sin más detalles por ahora, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán implementa la subida de los precios de la gasolina para los grandes consumidores

Infobae

Las inundaciones de finales de noviembre en el oeste de Indonesia dejan ya más de un millar de fallecidos

Al menos 3,3 millones de personas resultaron damnificadas tras la emergencia en Sumatra, donde un ciclón y lluvias excepcionales han causado miles de víctimas, cientos de desaparecidos y daños masivos en viviendas, escuelas e infraestructuras clave

Las inundaciones de finales de

La principal organización de preservación histórica demanda a Trump para detener su reforma de la Casa Blanca

La querella judicial abierta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica denuncia que el proyecto de ampliación impulsado por la administración federal alteraría la función simbólica y patrimonial de la sede presidencial sin suficiente consulta experta ni transparencia pública

La principal organización de preservación

Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

El arresto de Candide Azzanai marcó un giro en el pulso entre fuerzas opositoras y el gobierno, elevando la tensión política mientras aumenta el escrutinio internacional sobre los límites a la disidencia y la situación de las libertades en Benín

Detenido el destacado opositor beninés

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

La AEMET mantiene alertas por lluvias intensas, viento, tormentas y nieve en diversos puntos del país bajo la influencia de la borrasca ‘Emilia’, que obliga a extremar la precaución y restringir desplazamientos en varias regiones y archipiélagos

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve