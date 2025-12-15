Más de una veintena de detenidos en Ámsterdam durante una protesta contra el concierto de un cantante israelí

La intervención policial tuvo lugar después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en las inmediaciones de la sala Concertgebouw durante una actuación relacionada con la Janucá. Según informaron las fuerzas de seguridad de los Países Bajos y consignó la agencia Europa Press, las personas que participaron en la protesta lanzaron bombas de humo de color verde y rojo, lo cual provocó la reacción de la policía, que utilizó porras para dispersar a los participantes y restablecer el orden en el lugar.

El operativo concluyó con la detención de al menos 22 personas, que, según la policía, se negaron a identificarse y han sido acusadas de infringir la Ley de Asamblea. De acuerdo con la versión oficial, la noche del domingo se generó una situación de tensión en torno al Concertgebouw debido al rechazo al concierto del cantante israelí Shai Abrahmson, celebrado en el contexto de las festividades de la Janucá, fecha significativa en el calendario judío. La policía reportó que como consecuencia del incidente, uno de los agentes resultó herido.

El medio Europa Press detalló que cientos de manifestantes se congregaron en el parque Museumplein, ubicado frente a la sala de conciertos, portando banderas palestinas y mostrando su oposición al evento cultural. Durante la protesta, colectivamente expresaron su descontento hacia el gobierno de Israel, acusándolo de "asesinar niños" en Gaza en el contexto de las operaciones militares en ese territorio.

El comunicado oficial de la policía señaló que las fuerzas del orden recurrieron a las porras con el objetivo de disipar la protesta y restablecer la seguridad pública en la zona. Dichas acciones se produjeron tras la irrupción de los manifestantes quienes, de acuerdo con las autoridades, rechazaban la presencia del artista israelí por considerar su actuación una provocación durante el periodo de Janucá, dadas las actuales circunstancias del conflicto en Palestina.

Según publicó Europa Press, la protesta coincidió con un clima de creciente tensión internacional por las acciones militares israelíes en Gaza. Mucho del contenido de las pancartas y los cánticos giró en torno a demandas de justicia para el pueblo palestino y críticas directas al gobierno israelí, mientras el despliegue policial en Ámsterdam se mantuvo visible antes, durante y después de la protesta.

Hasta el momento, todas las personas detenidas permanecen sujetas a investigaciones por las acusaciones correspondientes, según reportó Europa Press. El incidente resalta el nivel de polarización presente en la sociedad holandesa respecto al conflicto palestino-israelí, así como la repercusión internacional de los eventos que tienen lugar fuera de las fronteras de Oriente Medio.