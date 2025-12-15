Lula felicita a Kast por su triunfo electoral y promete trabajar con el nuevo Gobierno

São Paulo, 14 dic (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este domingo a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de Chile, destacando la transparencia y el orden del proceso electoral, y prometió trabajar para "fortalecer las excelentes relaciones bilaterales".

El líder progresista, que se ubica en las antípodas ideológicas a Kast, deseó al presidente electo "mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato", y subrayó el compromiso de Brasil de seguir trabajando con la nueva administración chilena.

A través de sus redes sociales, Lula también extendió sus felicitaciones "al pueblo chileno" por su participación en un proceso electoral "democrático, transparente y ordenado."

En su breve mensaje, el brasileño enfatizó la importancia de la relación bilateral, manifestando que su gestión continuará esforzándose para fortalecer el vínculo entre ambos países, asegurar los "sólidos lazos económicos y comerciales", y mantener a Sudamérica como "zona de paz".

Kast, de 59 años, venció este domingo por amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales de Chile.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. EFE