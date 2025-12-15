Agencias

Las autoridades siguen buscando al autor del tiroteo en la Universidad de Brown

Nueva York, 15 dic (EFE).- Las autoridades estadounidenses continúan la búsqueda del autor del tiroteo del pasado sábado en la Universidad de Brown, en Providence (en el estado de Rhode Island), donde al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas.

Las víctimas mortales son una joven de Birmingham (Alabama) llamada Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, un estudiante originario de Uzbekistán.

El reverendo Craig Smalley, de la catedral del Adviento en Birmingham, dio a conocer ayer en una misa el fallecimiento de Cook, una de sus feligresas, a la que describió como "una luz increíble, sensata, fiel y brillante".

Por su parte, la familia de Aziz lo describe en la plataforma GoFundMe como una persona "amable, divertida e inteligente".

"Soñaba con ser neurocirujano. Siempre ayudaba a todo aquel que lo necesitara y era la persona más bondadosa que conocía nuestra familia", apuntan sus familiares.

Mientras, las autoridades siguen buscando al autor del tiroteo tras liberar ayer a un sospechoso preliminar.

En una rueda de prensa, el jefe de la policía de Providence, Oscar Perez, explicó que se siguió "una pista específica" pero que tras examinar todas las pruebas se llegó a la conclusión de que el detenido no era el autor del tiroteo.

"La investigación nos dirá si algo es válido o no o si hay que descartar algo. No es un error, así es como funcionan las investigaciones", agregó.

Por su parte, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, afirmó que lleva en su puesto "el tiempo suficiente como para saber que a veces vas en una dirección y luego tienes que reorganizarte y tomar otra": "Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas".

Las autoridades indicaron no obstante que el vídeo publicado en sus redes en el que se ve a un sospechoso caminando por la acera con un gorro y un abrigo de colores oscuros sigue siendo válido.

Además, dijeron que buscan más vídeos e imágenes grabadas por cámaras de seguridad que sirvan de pista para encontrar al autor del crimen.

Así, la policía de Providence aclaró en su perfil de X que la investigación "se mantiene activa", y destacó que, tras el tiroteo, no se ha recibido "ninguna amenaza específica contra nuestra comunidad".

Por su parte, la universidad recalcó hoy en X que el centro está esforzándose "al máximo" para garantizar la seguridad de sus miembros, y recomendó a estudiantes y trabajadores a actuar con precaución en sus actividades dentro del campus.

En un mensaje publicado anoche en su página web, el centro también subrayó que el personal considerado esencial -es decir, empleados cuyos servicios "deben realizarse 'in situ'"- han de acudir a sus puestos de trabajo. EFE

