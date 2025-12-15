La UE defiende garantías de seguridad "tangibles" para Ucrania incluyendo presencia de tropas

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han apostado este lunes por que Ucrania cuente con garantías de seguridad "tangibles", incluyendo la presencia de tropas y de capacidades militares, para poder repeler futuros ataques de Rusia.

Antes de la reunión de Exteriores en Bruselas que tratará qué garantías de seguridad concretas ofrecer a Ucrania, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido garantías de seguridad "tangibles". "No pueden ser papeles ni promesas", ha indicado en declaraciones a su llegada.

La cita coincide con las negociaciones de paz que lidera Estados Unidos y cuando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viaja a Berlín para reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz, y más líderes europeos.

A juicio de Kallas, las garantías pasan por "tropas y capacidades reales" para que Ucrania pueda defenderse de futuros ataques del presidente ruso, Vladimir Putin. "Tenemos que entender que Donbás no es el objetivo final de Putin. Si consigue Donbás, entonces la fortaleza caerá y definitivamente seguirán adelante con la conquista de toda Ucrania", ha advertido.

En este sentido, la ex primera ministra de Estonia ha señalado que si Ucrania cae, "otras regiones también estarán en peligro". "Lo sabemos por la historia y debemos aprender de ella", ha indicado.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD CON PARAGUAS NUCLEAR

De lado de Lituania, Kestutis Budrys, ha apostado por que Ucrania cuente con garantías similares al artículo 5 de la OTAN, incluyendo el paraguas nuclear. "Eso sería creíble, tal como ocurre con la OTAN. Todos entendemos que la disuasión funciona mientras la disuasión nuclear extendida sea efectiva", ha señalado, asegurando que hay riesgo de que Moscú use la coacción nuclear contra Ucrania.

"No podemos dejarlo de lado y solo depender de las fuerzas convencionales pensando en posibles escenarios en el futuro", ha insistido.

Al respecto, el representante polaco, Marcin Bosacki, ha indicado que Estados Unidos y Europa "están convergiendo gradualmente" sobre el apoyo de seguridad a Kiev. "Esperamos buenas noticias y, si llegan tan pronto, posiblemente incluso esta semana, se anunciarán hoy en Berlín", ha explicado sobre las conversaciones convocadas por Merz en la capital alemana.

De lado de Luxemburgo, el ministro de Exteriores Xavier Bettel ha avisado de que Rusia solo busca "poner de rodillas" a Ucrania y que sean "lo más débiles posible durante las negociaciones". "A veces se tiene la sensación de que están renunciando a todo lo que han luchado durante los últimos años, y eso no sería bueno", ha reflexionado.

"Estonia está dispuesta a compartir las garantías y asumir la carga, porque es algo que debemos hacer, pero también debemos entender que los activos rusos congelados serán la primera ronda de garantías", ha declarado por su lado el titular de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, quien ha mostrado la disposición a aportar tropas una vez se aclare si Estados Unidos apoya las garantías.

Mientras, la titular de Exteriores letona, Baiba Braze, ha lamentado que Rusia sigue sin tomarse en serio las conversaciones de paz. "Solo están buscando dividir y escoger, que la OTAN divida, que la UE se divida", ha afeado.

Después de que en las negociaciones de paz se haya puesto sobre la mesa la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, la ministra letona, ex alto cargo de la alianza, ha insistido en que el tratado de la OTAN "sigue siendo válido", "pero será Ucrania quien decida si continúa en la adhesión o no".

Sobre este mismo asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha recalcado que la adhesión a la OTAN "es un debate que compete exclusivamente a la OTAN y a los aliados". "Si el presidente Zelenski toma una decisión soberana como presidente legítimamente elegido por parte de Ucrania, yo lo respetaré de la misma forma que cualquier decisión de entrada", ha zanjado.