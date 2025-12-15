La UE amplía el marco de sanciones a Bielorrusia para castigar las acciones híbridas

Bruselas, 15 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea aprobó este lunes ampliar el alcance de uno de sus regímenes de sanciones a Bielorrusia para incluir acciones híbridas contra Estados miembros de la UE que "amenazan su estabilidad o seguridad", tras las recientes incursiones de globos meteorológicos en el espacio aéreo de Lituania.

"La UE podrá sancionar a personas y entidades que realicen acciones dirigidas al funcionamiento de las instituciones democráticas, las actividades económicas o los servicios de interés público de la UE y sus Estados miembros; y también podrá sancionar la entrada no autorizada en el territorio de un Estado miembro", afirmó el Consejo de la UE en un comunicado publicado este lunes, cuando se celebra la reunión de titulares de Exteriores en Bruselas.

Además, el nuevo criterio permitirá a la UE imponer medidas restrictivas contra quienes planifiquen, dirijan, apoyen o faciliten la manipulación y la injerencia extranjera en materia de información.

Por último, la ampliación del régimen sancionador abarca las acciones destinadas a interferir, dañar o destruir infraestructuras críticas, así como las acciones generalizadas o sistemáticas que resulten en la interrupción de dichas infraestructuras.

La decisión del Consejo de ampliar el alcance de las sanciones para incluir acciones híbridas se produce después de las recientes incursiones en Lituania de globos de contrabando procedentes de Bielorrusia, que han derivado en perturbaciones en el tráfico aéreo del país y que obligaron al Gobierno lituano a declarar la semana pasada el estado de emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.

La Unión Europea alertó además de que estos incidentes no son puntuales, sino que han aumentado "drásticamente" desde octubre de 2025.

Las incursiones involucran tanto drones como el uso indebido de globos meteorológicos con fines de contrabando y, según indica el Consejo, forma parte de "una campaña híbrida dirigida más amplia", que incluye el tráfico de migrantes.

El pasado 29 de octubre, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió una declaración en nombre de la UE en la que condenó las acciones "persistentes, provocadoras e inaceptables" de Bielorrusia contra la Unión y sus Estados miembros, instando al país, aliado de Rusia, a detener inmediatamente todas estas acciones. EFE