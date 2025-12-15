Agencias

La Justicia rusa declara extremista al grupo de punk Pussy Riot

Moscú, 15 dic (EFE).- Un tribunal de Moscú satisfizo hoy la demanda presentada por la Fiscalía General de Rusia y declaró extremista al grupo punk ruso Pussy Riot, conocido por su postura crítica ante el Gobierno del presidente Vladímir Putin.

"El Tribunal Tverskoi de Moscú satisfizo las demandas administrativas del vicefiscal general de Rusia para declarar al grupo punk Pussy Riot una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio ruso", señaló en Telegram el servicio de prensa de los tribunales capitalinos.

Así, la Justicia rusa da un paso más en la persecución legal de este grupo, que alcanzó fama internacional tras una performance realizada en 2012 contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, que costó penas de hasta dos años de cárcel a sus integrantes, acusadas de vandalismo.

En septiembre pasado un tribunal ruso condenó en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a cinco integrantes de este grupo feminista por difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso.

La mayor condena, la de 13 años y 15 días, la recibió María Aliójina, uno de los rostros más conocidos del colectivo ruso y su cofundadora.

Aliójina ya se encontraba en la lista de busca y captura en Rusia desde abril de 2022.

Uno de los episodios por los que fueron condenadas las Pussy Riot versa en torno a una canción, difundida por el grupo en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, en la que, según el tribunal, se ofrecen datos falsos acerca de víctimas civiles ucranianas.

Según la Fiscalía, todas las condenadas se oponen a la política de Estado ruso.EFE

