La impulsora del 'MeToo' japonés, "agradecida" de estrenar por fin su documental en Japón

Tokio, 15 dic (EFE).- La impulsora del movimiento 'MeToo' en Japón, la periodista Shiori Ito, se mostró "agradecida" este lunes de haber podido estrenar al fin su documental 'Black Box Diaries' en el país, tras meses de retrasos por cuestiones legales y las reticencias de los cines japoneses a exhibirlo.

"Me siento tan agradecida y feliz de que por fin podamos exhibir la película", aseguró la directora durante una rueda de prensa en Tokio organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón, tres días después del estreno japonés de la cinta, nominada a mejor documental en la última edición de los Óscar.

Ito explicó que nunca había sido su intención evitar el mercado nipón, pero que el proceso para encontrar una distribuidora local para el filme, que narra en primera persona la violación que sufrió por parte de un conocido periodista, Noriyuki Yamaguchi, fue muy complicado.

Eric Nyari, uno de los productores del documental, explicó que la intención inicial del equipo fue llevar la película a Japón tras su estreno mundial en el festival internacional de Sundance a principios de 2024, pero la "autocensura" de los exhibidores japoneses les obligó a retrasar sus planes.

Después, los exabogados de Ito acusaron a la directora de utilizar grabaciones sin el consentimiento de todos los involucrados, lo que complicó todavía más el estreno de la cinta y obligó al equipo a hacer algunos cambios en la versión japonesa, ligeramente recortada respecto a la versión internacional.

A pesar de los cambios, Ito explicó que una línea roja para el equipo fue la inclusión de unas de las imágenes en discordia, metraje de las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió la violación, donde se ve a Yamaguchi introduciendo en el edificio a la periodista, que no puede andar sola por su propio pie.

Dado que el hotel no dio permiso para que se publicaran las imágenes, la directora se vio obligada a modificarlas de forma que lo único que se distinguiera fueran sus figuras.

"Lo único que no podía cambiar era el movimiento de ambos. Porque, si lo cambio, distorsionaría lo que pasó y ésta es la única evidencia visual que tengo", explicó Ito, cuyas dificultades para convencer a los investigadores de que la violación había ocurrido son parte central del documental.

La directora explicó que uno de los aspectos más memorables de los últimos tres días es que sus padres finalmente han podido ver la película, además de amigos y conocidos que acudieron al estreno para mostrarle su apoyo.

"No estaba segura de si mis padres vendrían hasta el último minuto, porque dudaban. Tenían miedo de venir al cine después de ver todas estas reacciones negativas y amenazas. Pero decidieron venir y después me dijeron que había hecho lo correcto", aseguró Ito.

Hanna Aqvilin, la otra productora del filme, dijo que la cinta ha recibido tanto apoyo durante estos tres días de proyecciones que tienen "muchas esperanzas" de poder exhibirla en más cines del país.

De momento, 'Black Box Diaries' se proyecta únicamente en un cine de Tokio, pero todas las sesiones hasta el momento se han agotado, por lo que los productores esperan que más cines acepten pronto proyectar la película.

El caso de Ito marcó a la sociedad japonesa y sometió a la periodista al escarnio público, en un país donde la gente es poco propensa a alzar la voz en este tipo de situaciones, y fue clave para promover cambios en la legislación.

Entre ellos, la revisión en 2023 de la definición de violación para eliminar un requisito de violencia que había propiciado absoluciones de agresores, y para situar la falta de consentimiento como factor determinante.

Yamaguchi nunca fue detenido ni juzgado por lo penal, pero sí fue condenado por lo civil a pagar a Ito una indemnización, en un significativo logro que dio reconocimiento al abuso y la consolidó como un símbolo del 'MeToo'. EFE