La compraventa de viviendas baja un 2,5% en octubre pese al récord de ventas de viviendas usadas

La compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, ya que las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5%, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas.

En los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%.

